Una nueva controversia ha generado Magaly Medina este martes 16 de diciembre, luego de publicar su receta del chocolate navideño en redes sociales, desatando una ola de críticas que ella misma refutó, a su estilo, con ironía y frontalidad.

Todo empezó en su cuenta de TikTok, donde Magaly subió un video preparando la bebida tradicional, pero su receta no convenció a sus seguidores, quienes le pidieron “no arruinar nuevamente la Navidad”, recordando el pavo que cocinó hace algunos años.

Magaly Medina preparando chocolate

En su preparación, la conductora de espectáculos utilizó una barra de chocolate sin azúcar, leche evaporada, leche condensada, canela, clavo de olor, cáscaras de naranja, nuez moscada, un shot de pisco y un poco de agua.

"Estamos en modo navidad, vengan conmigo. Preparemos chocolate caliente aunque sea verano, no importa pero hagamos un chocolate riquísimo para estas noches que aún están un poquito frías", dijo Magaly.

Así que el chocolate navideño de Magaly Medina

Después de hervir los ingredientes y agregar la leche, comentó: “Está muy espesito”, y procedió a añadir más. Luego, señaló: “Y ahora el secreto. Tengo pisco, puede ser anís, puede ser ron. Un chorrito, un chorrito y ya estamos para servir. Listo, tenemos chocolate”, puntualizó.

Estas son las críticas que Magaly Medina tuvo por su chocolate de Navidad

Sin embargo, a pesar de haberle puesto malvaviscos y chantillí, y asegurar que “estaba delicioso”, recibió severas críticas por la textura de su bebida, que algunos calificaron de “mazamorra”.

Magaly Medina respondiendo a los comentarios de sus 'haters'

“Magaly, ¿es chocolate o mazamorra?”, “Está muy espeso”, “Pensé que era mousse de chocolate”, “¿Era para tomar o para comer con cuchara?”, “¿Hay algo que Magaly haga bien?”, “Lo siento, pero no pasa nada con tu preparación o intento de chocolatada”, “¡Magaly, no arruines mi Navidad de nuevo, por favor!” y “Lo preparé y me dio diarrea” , eran algunos de los comentarios que recibió.

Magaly Medina y sus comentarios a quienes criticaban su receta del chocolate navideño

¿Cuál fue la respuesta de Magaly Medina ante las críticas por su chocolate navideño?

A pesar del respaldo que tuvo por otros internautas, la comunicadora decidió defenderse por sí misma, sosteniendo la calidad de sus insumos y fidelidad a las recetas originales.

Por ello, en los mismos comentarios de su publicación escribió: “Parece que tú no escuchaste la frase: ‘Las cuentas claras y el chocolate espeso’”, “No hagas mi receta y no la tomes, es solo para conocedores”, “Ponle más leche o agua, lo que te guste”, “Es cacao, no cocoa, lo que acostumbras a tomar... Hay diferencias, querida” , eran las respuestas de Magaly.

Magaly Medina y el chocolate que preparó

Hasta el cierre de esta nota, el video de Magaly había superado los 35 millones de ‘likes’, con más de 1 700 comentarios y casi 3 000 reacciones. Además, contó con el respaldo de otros de sus seguidores, quienes aprobaron su versión de chocolate.

Magaly Medina y el fallido pavo de Navidad del 2019

La controversia culinaria no es terreno nuevo para la “Urraca”. Ya en 2019, Medina protagonizó un fenómeno viral tras compartir su método para preparar el pavo de Nochebuena.

Sin embargo, la gratitud de sus seguidores se transformó rápidamente en cuestionamientos, pues muchos aseguraron que la receta era una “fórmula para el desastre”, resultando en aparentes carnes secas y sin sabor. Tras los señalamientos, Magaly eliminó su video.