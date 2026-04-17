Alejandra Baigorria y su esposo Said Palao compartieron fotos a través de sus historias de Instagram tras realizar un viaje juntos a España. Esto sucede luego de que el chico reality fue involucrado en la polémica fiesta en Argentina, donde estuvo rodeado de mujeres. Ante ese contexto, Magaly Medina criticó el comportamiento de ambos.

Durante el programa “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina dedicó algunos minutos para cuestionar la exposición pública de la pareja, en principal de Said Palao, quién ha compartido a través de sus stories de Instagram una foto junto a Alejandra Baigorria donde se les ve felices.

“Said Palao es un campeón. El gerente general está feliz de la vida, sonriendo ahí en sus fotos en Barcelona. El ya no tiene vergüenza en mostrar que él es lo máximo, que él se fue de parranda en yate de Argentina, pero que a él lo siguen amando. Para Alejandra Baigorria no pasó nada”, comentó en su programa “Magaly TV, la firme”.

Alejandra Baigorria y Said Palao en España. (Foto: Instagram)

Asimismo, criticó que Said Palao compartiera fotografías de ambos pese a que, por su situación, debería mantener la discreción. “Que tal descaro de este tipo de poner las fotografías de ese viaje. Yo creo que, por lo menos, eres un poco más discreto, por lo menos sabiendo lo que has hecho, no le haces este tipo de cosas… la deja como ‘tonta’, como ‘migajera’”, dijo Medina.

Por otro lado, también cuestionó el comportamiento de Alejandra Baigorria. “Que mal deja a las mujeres”, expresó la conductora.

Estos cuestionamientos surgen desde que Said Palao fue visto en una fiesta a bordo de un yate en Argentina junto a otras mujeres, lo que desató rumores sobre una posible infidelidad. A pesar de ello, la pareja ha continuado mostrándose unida, incluso viajando juntos al extranjero, lo que ha sido interpretado por algunos como una señal de reconciliación.