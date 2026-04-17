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Magaly Medina envía certero mensaje a Alejandra Baigorria tras fotos con Said Palao. (Foto: Composición )
Magaly Medina envía certero mensaje a Alejandra Baigorria tras fotos con Said Palao. (Foto: Composición )
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria y su esposo Said Palao compartieron fotos a través de sus historias de Instagram tras realizar un viaje juntos a España. Esto sucede luego de que el chico reality fue involucrado en la polémica fiesta en Argentina, donde estuvo rodeado de mujeres. Ante ese contexto, Magaly Medina criticó el comportamiento de ambos.

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