Magaly Medina envía mensaje a Jefferson Farfán tras cambio de juez en su caso. (Foto: Captura de video - "Magaly TV, la firme"/Instagram @jefferson_farfan_oficial)
Magaly Medina envía mensaje a Jefferson Farfán tras cambio de juez en su caso. (Foto: Captura de video - "Magaly TV, la firme"/Instagram @jefferson_farfan_oficial)
Por Redacción EC

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el enfrentamiento judicial que mantiene con Jefferson Farfán. La conductora de televisión respondió al reciente comunicado del exfutbolista sobre el cambio de magistrado que deberá evaluar el pedido para revocar la pena que actualmente cumple la figura de ATV.

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