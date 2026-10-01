Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el enfrentamiento judicial que mantiene con Jefferson Farfán. La conductora de televisión respondió al reciente comunicado del exfutbolista sobre el cambio de magistrado que deberá evaluar el pedido para revocar la pena que actualmente cumple la figura de ATV.

La controversia surgió luego de que la ‘Foquita’ informara que Meysi Jakelin Gonzales Salvador ya no está a cargo del 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima. La magistrada había dirigido el pasado 16 de septiembre la audiencia en la que se debatió la posible revocatoria de la pena de Magaly Medina.

Según explicó el exfutbolista, ahora será el juez Yoncen Muñoz quien deberá asumir el expediente y convocar una nueva audiencia antes de emitir una resolución. Jefferson Farfán sostuvo que decidió hacer pública la situación para que se respete el debido proceso.

Magaly Medina anuncia demanda de amparo tras nuevo episodio judicial con Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)

Magaly no tardó en responder desde “Magaly TV, la firme” y cuestionó la insistencia de su contraparte. “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”, manifestó la periodista, quien considera que Farfán busca que la sanción de prestación de servicios comunitarios sea reemplazada por una pena efectiva.

La conductora de espectáculos recordó que ya realizó jornadas de servicio comunitario y pagó la reparación civil correspondiente al proceso. En ese sentido, mostró su indignación ante la posibilidad de que se modifique la sanción y aseguró que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para defender su posición.

Magaly Medina también reveló que presentó una demanda de amparo ante el Noveno Juzgado Constitucional. Según explicó, tomó esta medida porque considera que durante el proceso iniciado por el exseleccionado peruano se habría vulnerado su derecho al debido proceso. “No voy a parar hasta ir al Tribunal Constitucional”, advirtió.

Como se recuerda, el enfrentamiento en tribunales de Jefferson Farfán y Magaly Medina se remonta a la difusión, en 2019, de imágenes del interior del departamento del exfutbolista. La condena por violación a la intimidad quedó firme posteriormente, mientras que el debate actual gira en torno a si corresponde revocar la modalidad de cumplimiento de la pena de la ‘Urraca’.