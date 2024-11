La conductora de televisión Magaly Medina reveló que enviaría una nueva carta notarial para su colega y examigo, el presentador Rodrigo González, conocido como Peluchín, debido a las presuntas insinuaciones y acusaciones de corrupción que este habría propinado contra la figura de ATV en el marco del Caso Chibolín.

En una histórica visita a Panamericana Televisión, Magaly fue entrevistada por el periodista Kurt Villavicencio en el programa “Todo se filtra”, confirmando que enviará una segunda notificación judicial a Rodrigo González. “Esto no lo voy a permitir, embarra mi reputación”, sentenció luego.

De este modo, Medina explicó que decidió tomar acciones legales debido a la gravedad de las acusaciones. “Son leyendas urbanas lo que se dicen sobre mí, pero no puedo permitir que me acusen de ser corrupta”, afirmó durante su intervención en el aniversario del programa que conduce Villavicencio.

Aunque el abogado de Peluchín, presentador de “Amor y Fuego” (Willax TV), Iván Paredes, demeritó la primera carta notarial enviada por Medina, argumentando que no se puede demandar por insinuaciones, Magaly confirmó que una segunda carta está en proceso. “Esta será la carta seria”, agregando que incluirá videos y pruebas para respaldar su defensa.

Sobre la relación con su exabogado, Medina mencionó que fue necesario cambiar de defensa legal, al sentir que su anterior representante no estaba cumpliendo con sus expectativas. “ATV empezó a presionar por las amenazas legales que recibía. Sentí que mi abogado no estaba haciendo todo lo posible para protegerme”, explicó.

Magaly también abordó el tema de su enfrentamiento con González, aclarando que no le duelen sus palabras, pero sí le afecta profesionalmente. “Eso no me duele, lo que me afecta es cuando se cuestiona mi trabajo y mi carrera de 27 años”, afirmó. La conductora enfatizó que está dispuesta a seguir con el proceso legal hasta el final, reafirmando que este será su último recurso ante las calumnias.