La presentadora de televisión Magaly Medina fue nominada a los premios Martin Fierro de 2023 que se realizarán el 30 de noviembre en Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con la información trascendida, la comunicadora recibió la nominación en dos categorías: Mejor Programa de Espectáculos por “Magaly TV la Firme” y a Mejor Presentadora de TV.

En la primera categoría, la Urraca competirá con programas de Argentina, México y Estados Unidos; mientras que en la segunda, Medina tiene por contendoras a sus compatriotas Gisela Valcárcel y Laura Bozzo.

Al conocer su nominación a los premios que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Magaly se entusiasmó y avisó que viajaría a los Estados Unidos, desde donde transmitirá su programa.

“Allí estaremos, así que este lunes transmitiremos el programa desde Miami porque acá me lo permiten todo. Me han dicho: ‘No importa que te den un premio, o que te den un Oscar o un Emmy, el programa sale el lunes sí o sí’. Por eso, viajaré con mi productor periodístico para transmitir desde allá”, contó la presentadora

Medina no es la única peruana en ser nominada, también fueron seleccionados Andrés Hurtado “Chibolín” en la categoría de Mejor Presentador de Televisión y el periodista Jaime Bayly en Mejor Programa Periodístico Internacional.

¿Qué advertencia recibió Magaly Medina?





Los premios Martín Fierro se realizarán en la ciudad de Miami, específicamente en el Teatro Manuel Artime. Este recinto fue criticado por los conductores del programa argentino de telvisión LAM, quienes afirmaron que el lugar no era el adecuado para una premiación.

“El lunes se grabarán los premios. Muchos invitados llegarán con limusina, pero mejor porque el parking del lugar es muy chiquito… no entran autos. Solo entran 90, ese es el detalle. La zona… es un poco picante. Pero bueno, así es el teatro. Hoy estuvieron los productores trabajando porque están evaluando poner una alfombra roja”, comentaron.

Magaly Medina defiende su nominación a los premios Martín Fierro





Magaly Medina dedicó un espacio de su programa Magaly TV la Firme para defenderse de las especulaciones acerca de su nominación, las cuales sugerían que Medina habría pagado para ser incluida en los premios Martín Fierro.

“No tenía ni idea de que estaba en estas ternas, no he pagado absolutamente a la APTRA que son los que dan estos premios. Tengo la suficiente carrera y curriculum para que me incluyan en una terna sin necesidad de pagar. 26 años en TV no son cualquier pichirruchada”, sentenció indignada Medina.