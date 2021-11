Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para poner fin a las especulaciones y aclarar que en los últimos días no le ha enviado indirectas a nadie, en clara referencia a Giuliana Rengifo, quien acaba de revelar que tuvo una relación con Alfredo Zambrano.

“(Ustedes) están esperando que una diga indirectas, porque resulta que ahora todo lo que diga son indirectas. Andaré preocupándome yo por gente que nunca me ha interesado”, aclaró la popular ‘Urraca’.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” se mostró bastante incómoda luego que se dejara entrever que envía indirectas a la cantante de cumbia cuando habla de mujeres no son oficializadas por sus “salientes” y que se encuentran en la zona de la “clandestinidad”.

“Esta nota no es indirecta, y si la quieren tomar como indirecta, ¿a mi qué? Háganlo. Fastídiense, moléstense irrítense mientras yo me río. (…) No pierdo mi tiempo. El que tiene que hablar es él no soy yo”, señaló entre risas.

La popular ‘Urraca’ señaló que ahora deberá empezar a aclarar todo lo que diga en su programa no se trata de indirecta para nadie en especial.

“Por si acaso esta nota no está dirigida a nadie, no es indirecta para nadie, qué mas podemos decir Patrick para que ya dejen tanta especulación estúpida de lado. ¿Qué creen, que yo soy una bruta? Ay por favor”, cuestionó.

