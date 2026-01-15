Escuchar
(2 min)
Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la televisión tras cirugía facial. Foto: @magalymedinav

Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la televisión tras cirugía facial. Foto: @magalymedinav

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la televisión tras cirugía facial. Foto: @magalymedinav
Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la televisión tras cirugía facial. Foto: @magalymedinav
Por Redacción EC

Desde Argentina, Magaly Medina volvió a comunicarse con su público a través de una transmisión en vivo en TikTok, luego de varias semanas fuera de la televisión. La conductora eligió este formato para explicar cómo avanza su recuperación tras la cirugía facial a la que se sometió a inicios de enero y para aclarar las dudas sobre su retorno a la pantalla chica.

Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la televisión tras cirugía facial
Farándula

Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la televisión tras cirugía facial

Piden expulsión de Bryan Torres de ‘Barrio Fino’ tras video de agresión contra Samahara Lobatón
Farándula

Piden expulsión de Bryan Torres de ‘Barrio Fino’ tras video de agresión contra Samahara Lobatón

Karla Tarazona lanza advertencia a Domínguez: “Espero que Magaly no empiece su programa con un video tuyo”
Farándula

Karla Tarazona lanza advertencia a Domínguez: “Espero que Magaly no empiece su programa con un video tuyo”

Líder de Barrio Fino tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “No puedo meterme”
Farándula

Líder de Barrio Fino tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “No puedo meterme”