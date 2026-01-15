Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la televisión tras cirugía facial

Desde Argentina, Magaly Medina volvió a comunicarse con su público a través de una transmisión en vivo en TikTok, luego de varias semanas fuera de la televisión. La conductora eligió este formato para explicar cómo avanza su recuperación tras la cirugía facial a la que se sometió a inicios de enero y para aclarar las dudas sobre su retorno a la pantalla chica.

Acompañada por su cirujana, la doctora Joana Bermedo, la periodista abordó primero aspectos relacionados con el postoperatorio. Sin embargo, el interés de los seguidores se centró rápidamente en la fecha de su regreso, que había sido anunciada por ATV para el lunes 3 de febrero. Ante la insistencia, Medina decidió responder en tiempo real.

Conductora reaparece tras delicada cirugía en el rostro. (Fuente: TikTok)

“¿A cuándo vuelven a la televisión? ¿Cuándo vuelvo?”, leyó en uno de los comentarios. Luego dijo: “Bueno, justamente hoy hablaba con el doctor que yo iniciaba el primer lunes de febrero”.

Pese a ello, explicó que las indicaciones médicas podrían obligarla a modificar ese plan.

“Hablaba de una secadora que tengo que ponérmela todos los días. Él preferiría que lo haga a partir del día treinta (...) El día treinta es cinco de febrero, porque a mí me operaron cinco de enero”, precisó.

En ese contexto, la conductora admitió que viene evaluando pedir una postergación de su regreso.

“No sé si voy a pedirle al canal postergar unos días más mi inicio, porque yo iniciaba el primer lunes de febrero (...) Mi salud está primero”, puntualizó.

Mientras tanto, la fecha exacta de su retorno quedará supeditada a su evolución médica y a la decisión que adopte junto al canal.