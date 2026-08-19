Magaly Medina revela que la carga laboral le impidió acudir a su servicio comunitario. (Foto: Tiktok / @magalymedinav)
Magaly Medina revela que la carga laboral le impidió acudir a su servicio comunitario. (Foto: Tiktok / @magalymedinav)
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Magaly Medina reconoció que no logró cumplir con parte de su servicio comunitario tras regresar de sus vacaciones debido a la carga laboral que asumió en ‘Magaly TV, la firme’. La conductora explicó la situación mediante un video publicado en su cuenta de TikTok.

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