Magaly Medina reconoció que no logró cumplir con parte de su servicio comunitario tras regresar de sus vacaciones debido a la carga laboral que asumió en ‘Magaly TV, la firme’. La conductora explicó la situación mediante un video publicado en su cuenta de TikTok.
Magaly Medina reconoció que no logró cumplir con parte de su servicio comunitario tras regresar de sus vacaciones debido a la carga laboral que asumió en ‘Magaly TV, la firme’. La conductora explicó la situación mediante un video publicado en su cuenta de TikTok.
Medina señaló que su ausencia de las plataformas digitales no se debió únicamente al periodo de descanso que tuvo a fines de julio, sino también a las responsabilidades adicionales que debió asumir al retornar al programa.
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Según explicó, el productor de ‘Magaly TV, la firme’, Patrick Llamo, presentó problemas de salud poco antes de que iniciara sus vacaciones. Tras su regreso, la periodista tuvo que asumir temporalmente la producción general del espacio televisivo.
“Tuve que cancelar citas médicas a mi regreso de mis vacaciones, no pude ir a mi servicio comunitario porque tenía que asumir la producción general del programa”, relató Medina.
La conductora precisó que habitualmente se encarga de la dirección periodística y de la conducción del programa, pero que la producción general no forma parte de sus funciones.
“Yo soy la directora periodística y la conductora, pero no me pongan a producir un programa porque eso es algo que no hago, que no me gusta”, manifestó.
Medina también señaló que la situación representó una carga adicional de trabajo y que la producción del programa ocupó su tiempo y energía. Por ello, además de postergar citas médicas, no pudo cumplir con parte de las jornadas de servicio comunitario que tiene pendientes.
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