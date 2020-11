Tras asegurar que no asistió a la Asociación Peruana de Conciliación y Arbitraje para llegar a un eventual acuerdo con Sheyla Rojas por estar “muy ocupada” viendo el contenido de su programa, la presentadora de televisión Magaly Medina se pronunció al respecto en su programa.

Al inicio de “Magaly TV, la firme”, la presentadora se refirió a su caso con la exconductora de “Estás en todas” y dijo que sería “iluso pensar” que ella llegaría al centro de conciliación con un “cheque en blanco”.

“Si te van a demandar no te están amenazando. Es iluso pensar que voy a ir con un cheque en blanco a decir: ‘Toma Sheylita’. A mí me cuesta ganar mi dinero. Tengo años en la televisión y creo que a ella su abogado le ha pintado pajaritos en el aire y que no ‘pintan’ para la realidad peruana”, manifestó Magaly Medina.

“Pero bueno, el abogado te puede decir y te puedes emocionar. A ella le ha emocionado (pensar) que va a recibir nueve millones de soles. Si, claro. Siéntate y espera, porque de verdad, ese juicio, si me lo van a iniciar a mí y al canal, tiene para largo. Nosotros tenemos gasolina para rato, ¿tú? No lo sé. Ella puede pedir el cielo y las estrellas, pero que se lo dé es otra cosa”, añadió la conductora de espectáculo.

Por su parte, Sheyla Rojas espera llegar a un acuerdo y no demandar a Magaly Medina por el presunto delito de difamación y violación a su intimidad por el caso Luis Advíncula.

La segunda citación en la Asociación Peruana de Conciliación y Arbitraje está programada para el viernes 13 de noviembre.

