Magaly Medina expresó su molestia por bajo rating: “Fastidiada por la falta de apoyo”

Magaly Medina empezó una nueva edición de “Magaly TV, la firme” con un notable gesto de incomodidad debido al bajo rating que tiene su programa. Al inicio de su espacio de entretenimiento, la presentadora lamentó el “bajo colchón” que le deja “Esto sí es amor”.

Al inicio de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ expresó fuertemente su molestia y reconoció que el programa “Andrea” de Andrea Llosa le dejaba un mejor colchón de rating.

“Vayan a ver qué me dejan. Ya sobrevivía a la otra, pero la otra hacía 4 (puntos) y yo me quejaba porque yo soy ambiciosa; a mí me gusta más, me gusta ganar. A mí no me gusta quedarme en la mediocridad”, dijo Medina.

Magaly Medina molesta por el 'colchon' que le deja 'Esto sí es amor' y del poco apoyo de ATV.

En medio de su dura crítica, Magaly Medina también alzó su voz de protesta contra su casa televisiva, cuestionando que los directivos de ATV no la están apoyando como deberían.

“Pero si no me apoyan, ¿de quiénes apoyarme?, de verdad sí me molesto. Hago esto público. Sí estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo, la falta de decisiones que deberían tomarse en bien de este programa, que es el buque que remonta este canal”, dijo.

“Ahí está mi queja pública, mi memorándum, así de frente, frontales. Mi público merece explicaciones”, sentenció Magaly Medina.

Cabe señalar que, desde el inicio de su nueva temporada, el programa “Magaly TV, la firme” no ha logrado consolidarse en su horario y ha obtenido bajos niveles de audiencia.