Magaly Medina reveló hace algunos días que viene recibiendo amenazas extorsivas en medio de su enfrentamiento mediático con Jefferson Farfán. Ahora, este lunes 22 de junio, aprovechó unos minutos de su programa en ATV para revelar los mensajes que ha recibido de parte de los delincuentes que pretenden atentar contra su vida.

Según contó en “Magaly TV, la firme”, viene recibiendo amenazas de muerte de parte de desconocidos que se autodenominan como “chalecos” de “un muchacho al que le debe”. Magaly Medina reveló que ya presentó las denuncias respectivas ante la policía antiextorsiones, el Ministerio Público y el INPE.

“Amenazas que dicen provenir de Jefferson Farfán porque hablan específicamente de él. En las amenazas hablan de que ‘chalequean al muchacho que le debes’ y ‘él nos debe una guita y nos dio luz verde para cobrarte’”, contó Magaly Medina.

Magaly Medina ya denunció las amenazas ante las autoridades correspondientes. ((Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme"))

Asimismo, Magaly Medina advirtió que no solo ella ha recibido estos mensajes extorsivos, sino también su abogado, a quien amenazan con mensajes que dicen que “le van a meter una bomba o una granada” en su automóvil.

Según la popular ‘Urraca’, estos delincuentes aseguran ser parte de una banda criminal denominada Barrio King. “Este grupo dice ser amigo de (Roberto) Guizasola, el uña y mugre de Guizasola”, precisó.

Ante esta difícil situación, Magaly Medina presentó los cargos que recibió tras denunciar las amenazas ante la Dirincri, Fiscalía y el INPE. “Para mí esto no es juego, yo me voy a defender con uñas y garras”, puntualizó la conductora con notable seriedad.

Magaly Medina expuso mensajes extorsivos que recibió en medio de su polémica con Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Como se recuerda, Magaly Medina y Jefferson Farfán han protagonizado una discusión mediática luego que el exfutbolista denunciara presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de la conductora de televisión. Ante esto, el exfutbolista reveló que tiene pruebas y que no tendría reparos en mostrarlas en su podcast “Enfocados”.