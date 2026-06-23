Magaly Medina expuso mensajes extorsivos que recibió en medio de su polémica con Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme" / Instagram -@jefferson_farfan_oficial)
Magaly Medina expuso mensajes extorsivos que recibió en medio de su polémica con Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme" / Instagram -@jefferson_farfan_oficial)
Por Redacción EC

Magaly Medina reveló hace algunos días que viene recibiendo amenazas extorsivas en medio de su enfrentamiento mediático con Jefferson Farfán. Ahora, este lunes 22 de junio, aprovechó unos minutos de su programa en ATV para revelar los mensajes que ha recibido de parte de los delincuentes que pretenden atentar contra su vida.

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