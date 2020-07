El Ministerio Público dispuso abrir una investigación preliminar en contra de Magaly Medina por la presunta comisión del delito contra la salud pública por haber emitido su programa “Magaly TV: La Firme” tras haber dado positivo a la prueba de COVID-19.

Según el fiscal adjunto provincial Dereck Mijlai Schoster Zapata, del primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, la periodista y sujetos en proceso de identificación habrían incurrido en los delitos de contaminación y propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa en agravio del equipo de producción del espacio.

Además, el fiscal dispuso que se fije como plazo para las diligencias preliminares en 60 días naturales conforme a lo señalado en el numeral 2 del artículo 334° del Código Procesal Penal.

Esto ocurre luego de que Magaly Medina anunciara en vivo que dio positivo al examen molecular de descarte de coronavirus al que se había sometido. Pese a ello, continuó con la emisión del espacio que tiene a su cargo en la señal de ATV junto a algunos miembros de su equipo.

Sin embargo, tras ausentarse el último lunes, la conductora de televisión reapareció la noche del martes frente al programa para responder a las críticas que recibió por este hecho y aclaró que ahora el programa se presentará de manera remota.

“Es cierto que hubo muchísimas críticas, pero siempre las va a haber. Cuando se trata de mi personaje polémico en televisión, siempre va a haber esto… Cuando la gente me decía: ‘salte de la televisión’, me ha valido tres pepinos. Hago este programa porque me divierte hacerlo”, manifestó la presentadora.

“En este país de lágrimas, donde la salud está tan abandonada, donde tenemos todos los días gente muriendo, necesitando atención, yo soy una persona afortunada y no solo porque tengo los medios para curarme, sino también porque soy una persona bien alimentada, que tiene toda esa fortuna a su lado. Además soy una persona recia, siempre he tenido buena salud”, añadió.

