Magaly Medina arremetió contra Christian Cueva luego que el futbolista declarara que no tiene nada que ver con las acusaciones de una presunta deuda por panetones. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)
Magaly Medina arremetió contra Christian Cueva luego que el futbolista declarara que no tiene nada que ver con las acusaciones de una presunta deuda por panetones. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)
Por Redacción EC

Magaly Medina arremetió contra Christian Cueva luego que el futbolista declarara que no tiene nada que ver con las acusaciones de una presunta deuda de S/58 mil por la preparación de panetones. La conductora de espectáculos puso en duda la versión del deportista y le recordó el caso de su amigo Jefferson Farfán.

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