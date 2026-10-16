Christian Cueva rechazó el reportaje emitido por “Magaly TV, la firme”, que recogió las declaraciones del empresario Julio Rodríguez, dueño de la panificadora La Providencia, quien afirmó que el futbolista mantiene una deuda pendiente por productos que, según su versión, no habría pagado.
Frente a estas acusaciones, Cueva publicó un comunicado en el que rechazó que se le atribuyan obligaciones económicas que, según sostuvo, no le corresponden. “Mi participación se limitó, en su oportunidad, a brindar mi imagen, sin que ello implique asumir deuda, compromisos económicos ni responsabilidad alguna”, dijo el popular ‘Aladino’.
Sin embargo, Medina cuestionó esta explicación y señaló que el empresario mostró documentos que, de acuerdo con su relato, inicialmente estaban vinculados a una constructora de propiedad del futbolista.
“Qué bueno que eres, o sea, le prestas tu nombre, tu firma, todo a otra persona para que venda y gane plata. A mí me parece increíble. No me parece sólido. No me parece un argumento de fuerza. Es como cuando le dice a Pamela López que ya le pagó a su mamá, pero no muestra una prueba de que le pagó, un cheque o un depósito bancario”, señaló la ‘Urraca’.
¿Qué dijo Christian Cueva sobre las acciones legales?
En su pronunciamiento, el futbolista advirtió que podría recurrir a la vía legal si continúa siendo relacionado con asuntos que considera ajenos a su responsabilidad.
“De continuar con esta situación, me veré en la necesidad de interponer las acciones legales que correspondan frente a cualquier difusión de información falsa o inexacta que afecte injustificadamente mi honra, reputación e imagen personal”, escribió ‘Aladino’.
Ante esta advertencia, MagalyMedina respondió con una frase dirigida al jugador y mencionó a Jefferson Farfán, en alusión a los abogados que, según la conductora, el exseleccionado habría facilitado a personas que buscan demandarla. “Pídele su abogado a Farfán, que él presta su abogado a todos los que quieren demandarme”, sentenció.
Pamela Franco presentó una denuncia contra Pamela López por presunta afectación psicológica tras comentarios emitidos en el programa de streaming “Vale Todo”, relacionados con la cantante y su club de fans. El caso deberá ser evaluado por las autoridades competentes.[1][2]