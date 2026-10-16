Magaly Medina arremetió contra Christian Cueva luego que el futbolista declarara que no tiene nada que ver con las acusaciones de una presunta deuda de S/58 mil por la preparación de panetones. La conductora de espectáculos puso en duda la versión del deportista y le recordó el caso de su amigo Jefferson Farfán.

Christian Cueva rechazó el reportaje emitido por “Magaly TV, la firme”, que recogió las declaraciones del empresario Julio Rodríguez, dueño de la panificadora La Providencia, quien afirmó que el futbolista mantiene una deuda pendiente por productos que, según su versión, no habría pagado.

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Frente a estas acusaciones, Cueva publicó un comunicado en el que rechazó que se le atribuyan obligaciones económicas que, según sostuvo, no le corresponden. “Mi participación se limitó, en su oportunidad, a brindar mi imagen, sin que ello implique asumir deuda, compromisos económicos ni responsabilidad alguna”, dijo el popular ‘Aladino’.

Magaly Medina da su opinión tras comunicado de Christian Cueva por deuda de panetones. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)

Sin embargo, Medina cuestionó esta explicación y señaló que el empresario mostró documentos que, de acuerdo con su relato, inicialmente estaban vinculados a una constructora de propiedad del futbolista.

“Qué bueno que eres, o sea, le prestas tu nombre, tu firma, todo a otra persona para que venda y gane plata. A mí me parece increíble. No me parece sólido. No me parece un argumento de fuerza. Es como cuando le dice a Pamela López que ya le pagó a su mamá, pero no muestra una prueba de que le pagó, un cheque o un depósito bancario”, señaló la ‘Urraca’.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre las acciones legales?

En su pronunciamiento, el futbolista advirtió que podría recurrir a la vía legal si continúa siendo relacionado con asuntos que considera ajenos a su responsabilidad.

Christian Cueva desmiente reportaje de "Magaly TV, la firme" que lo involucra en deuda de 58 mil soles por panetones. (Foto: Instagram / @cueva10oficial)

“De continuar con esta situación, me veré en la necesidad de interponer las acciones legales que correspondan frente a cualquier difusión de información falsa o inexacta que afecte injustificadamente mi honra, reputación e imagen personal”, escribió ‘Aladino’.

Ante esta advertencia, Magaly Medina respondió con una frase dirigida al jugador y mencionó a Jefferson Farfán, en alusión a los abogados que, según la conductora, el exseleccionado habría facilitado a personas que buscan demandarla. “Pídele su abogado a Farfán, que él presta su abogado a todos los que quieren demandarme”, sentenció.