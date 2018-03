Jefferson Farfán negó haber aceptado una entrevista con Magaly Medina, tal y como la periodista de Latina aseguró en el estreno de su programa "La purita verdad". El futbolista exigió una rectificación dentro de las 24 horas, de lo contrario tomará acciones legales.

"Quiero aclarar un punto que es clave. Yo no tuve ninguna comunicación con la señora Magaly Medina, tuve una comunicación con el coordinador del otro canal y se pactó la entrevista por ser el canal del Mundial, menos para temas de espectáculos. Y menos hablar con la señora Magaly porque ella se ha referido muy mal de mi persona, y de los futbolistas. Y es obvio que era muy complicado tener una charla con ella", declaró Farfán al programa "En boca de todos".

El delantero de la selección peruana reveló además que en ningún momento supo que Magaly Medina sería quien lo entrevistaría y que fue una sorpresa para él encontrársela en su casa luego de culminar su día de entrenamiento con Lokomotiv, el equipo ruso en el que juega el peruano.

"Yo invite a la persona que supuestamente iba a entrevistarme de fútbol, acepte de la manera más gentil y cuando salgo de entrenar me doy con la sorpresa que era Magaly Medina... No tenía idea que ella iba a venir a mi casa. Cuando he llegado de entrenar me he dado con la sorpresa que estaba Magaly con la cámara casi lista y el esposo a lado. La he saludado por respeto y he subido a mi habitación. De ahí he hablado con el coordinador y le he dicho que la entrevista no va porque nunca me comunicó y tengo todas las conversaciones y todos los audios que nunca me comunicó que la entrevista era para el programa de la señora Magaly Medina...", reveló Farfán.

Jefferson Farfán negó varias veces haber aceptado una entrevista con Magaly Medina. (Foto: Captura de video)

Farfán dijo también que le ha dado 24 horas a Magaly para que rectifique su versión, de lo contrario, tomará acciones legales en contra de ella. Además, retó a la periodista a que muestre los mensajes que según ella, probarían que que esta dice la verdad.

"Yo hablé con mis abogados, voy a tomar cartas en el asunto... Ella dice que no va sacar los mensajes (de la invitación), pero yo sí la reto a que saque los mensajes para que vea la verdad de la situación. Esto sí mí me ha indignado, me dio rabia que se exprese así sin saber la verdad", dijo Farfán.

"Esto para mí no es broma. Yo estoy hablando muy serio y quiero dejar este punto ahí. Y espero que quede aclarado el tema. Yo le voy a dar 24 horas a la señora Magaly para que se rectifique, sino voy a tomar cartas en el asunto. Ya mis abogados tienen todas las pruebas. Estoy cansado que me metan a mí en cosas que nada que ver", agregó.

LA VERSIÓN DE MAGALY MEDINA

En el estreno de su programa "La purita verdad", Magaly Medina, reveló que un ex integrante de Latina le había ofrecido una entrevista con Jefferson Farfán y aseguró que el futbolista sabía que sería ella quien lo entrevistaría.

"Él sabía que Magaly Medina lo iba a entrevistar. Él sabía que iría la 'bruja de la televisión' a entrevistarlo.

La que le había dicho y hecho de todo y lo ampayó mil veces y tengo todos los whatsapp para probarlo. Tengo más de 22 años de carrera televisiva y yo ya no voy a donde no me invitan", dijo Medina.

Magaly Medina en su primer programa de "La purita verdad", que estrenó el lunes en Latina. (Video: Latina)

La también conductora de Latina Matinal aseguró además, que Farfán la invitó a su casa y que incluso habían quedado en cenar un día antes.

"Nos dio su dirección, está todo grabado en whatsapp pero no las hago públicas por respeto a la privacidad. Les pido que crean en mi palabra. Nunca ha sido un signo de mi carrera la mentira. Llegamos a las 3 de la tarde, nos recibió un chico que nos dijo que lo esperemos... Llegó el señor (Farfán) muy amablemente nos saludó. Subió al segundo piso, esperamos y cuando pasaron como treinta minutos él ya no bajó a darnos la entrevista y nos dijo que tenía que ponerse acupuntura por su lesión y que nos veríamos a las 7 de la noche. A esa hora, finalmente dijo que le habían contado que le haríamos una trampa, que tendríamos a Melissa Klug sentada aquí en la entrevista y que él no podía someterse a eso", afirmó.