Magaly Medina reconoció que se equivocó al asegurar que Jefferson Farfán sí sabía que sería entrevistado por ella para el estreno de su programa "La purita verdad".

La conductora de Latina aseguró que tanto ella como el futbolista fueron timados por un ex trabajador de Latina, el mismo que, según la periodista, le había prometido la comentada entrevista con Farfán.

"Cuando yo leo que él dice que tiene las pruebas en su WhatsApp de que nunca le mencionaron mi nombre y de ahí cuando me ve en la sala de su casa sentada se asombra porque a él este coordinador de producción que antes trabajó conmigo, gran amigo de él, nunca le mencionó que sería yo la que iba a ir. Yo le creo a Jefferson Farfán y creo que tiene los WhatsApp. Cuando yo hice las averiguaciones y pedí a este señor las pruebas nunca me alcanzó ya ningún WhatsApp, es decir, no existen...", afirmó Magaly en los minutos finales de su programa "La purita verdad".

Magaly se retracta sobre fallida entrevista a Farfán y asegura que fue timada

"En honor a la verdad, yo tengo que decirle, te creo Jefferson Farfán, él no sabía que yo iba a ir pero yo tampoco sabía que eso era así. Ahora sí te creo, entiendo tu comportamiento pero ahora tú también

entiende el mío, porque tanto tu como yo fuimos timados", agregó la polémica conductora.

Cabe destacar que en las últimas horas, Ricardo Rondón, conductor de el programa "En boca de todos" aseguró que Jefferson Farfán llegaría a Lima para coordinar con sus abogados la demanda a Magaly Medina, luego que este le diera 24 horas a la periodista de Latina para que se retracte en sus afirmaciones.

Dos días antes, Farfán negó en entrevista al mismo programa que nunca supo que Magaly Medina lo entrevistaría desde su casa en Rusia, tal y como lo había afirmado la figura de Latina.

"Quiero aclarar un punto que es clave. Yo no tuve ninguna comunicación con la señora Magaly Medina, tuve una comunicación con el coordinador del otro canal y se pactó la entrevista por ser el canal del Mundial, menos para temas de espectáculos. Y menos hablar con la señora Magaly porque ella se ha referido muy mal de mi persona, y de los futbolistas. Y es obvio que era muy complicado tener una charla con ella", declaró Farfán al programa "En boca de todos".

Por su parte, Medina afirmaba lo contrario: "Nos dio su dirección, está todo grabado en WhatsApp, pero no las hago públicas por respeto a la privacidad. Les pido que crean en mi palabra. Nunca ha sido un signo de mi carrera la mentira. Llegamos a las 3 de la tarde, nos recibió un chico que nos dijo que lo esperemos... Llegó el señor (Farfán) muy amablemente nos saludó. Subió al segundo piso, esperamos y cuando pasaron como treinta minutos él ya no bajó a darnos la entrevista y nos dijo que tenía que ponerse acupuntura por su lesión y que nos veríamos a las 7 de la noche. A esa hora, finalmente dijo que le habían contado que le haríamos una trampa, que tendríamos a Melissa Klug sentada aquí en la entrevista y que él no podía someterse a eso".