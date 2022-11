El reciente apoyo que Gisela Valcárcel le dio a Dalia Durán en medio de su conflicto con John Kelvin no le cayó nada bien a Magaly Medina. La conductora volvió a arremeter contra ‘Señito’ por solidarizarse con la cubana tras más de un año de sufrir la agresión del cantante de cumbia, y por haber evitado hablar del tema durante todo este tiempo.

“¿Dónde estabas cuando a ella le rompieron así la cara?; cuando ella acusó a su marido de haberla violado ¿dónde estabas?, en televisión, claro, ¿alguna vez ofreciste ayuda?, gente de otros canales ofreció su apoyo y tú desconocías el asunto, no te metías, no te daba la gana, todo porque ella no bailaba en tu programa, no te importaba”, cuestionó la ‘Urraca’.

Tras recordar que su programa fue el primer espacio en apoyar a Dalia Durán tras ser víctima de agresión, la presentadora de “Magaly TV: La Firme” instó a Gisela Valcárcel a cumplir su palabra, ya que la modelo cubana aún necesita ayuda legal para continuar buscando justicia.

“Ojalá no todo quedé en palabrería y en tus recomendaciones cristianas y realmente si se le dé la ayuda porque la necesita”, acotó.

En otro momento, Magaly Medina volvió a asegurar que John Kelvin no merecía salir de la cárcel, y espera que los abogados de Dalia Durán logren revertir este fallo que le otorgó la libertad al cumbiambero.

“Nosotros no le tenemos empatía (a John Kelvin), no se la podemos tener porque pienso igual que Dalia Durán, es muy pronto para que él haya cambiado. Él necesita muchísima terapia, mucha fuerza de voluntad”; finalizó.