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Magaly Medina lanza dura crítica contra “La Manada” por deuda a Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina lanza dura crítica contra “La Manada” por deuda a Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina no se quedó callada y respondió tajantemente a los conductores del podcast “La Manada”, luego de recibir críticas por la deuda judicial que tiene pendiente con Jefferson Farfán. Tras ver las imágenes, la conductora de televisión no dudo en encarar y recordar que él también debería hacerse responsable con los gastos de su hija.

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