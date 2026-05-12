Magaly Medina no se quedó callada y respondió tajantemente a los conductores del podcast “La Manada”, luego de recibir críticas por la deuda judicial que tiene pendiente con Jefferson Farfán. Tras ver las imágenes, la conductora de televisión no dudo en encarar y recordar que él también debería hacerse responsable con los gastos de su hija.

La polémica empezó cuando en la reciente programación del podcast “La Manada”, el influencer ‘Gerardo Pe’ lanzó un comentario irónico contra Magaly Medina, en referencia al dinero que deberá pagarle a Jefferson Farfán.

“Acá en Satélite todos somos apañadores. Magaly, págale a Farfán. Ya estamos 8 de mayo; no nos han pagado todavía”, comentó entre risas durante el podcast.

Magaly Medina lanza dura crítica contra “La Manada” por deuda a Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Lejos de quedarse callada, Magaly Medina aprovechó un espacio de su programa “Magaly TV, la firme”, y cuestionó que los allegados de Farfán intenten desacreditarla por insistir en el pago de la reparación civil derivada del juicio por violación a la intimidad.

“Pásame esa parte de La Manada, los ‘chupes de Farfán’. Porque Farfán tiene a sus trabajadores. Todo lo que él hace, ellos lo repiten, así como monitos también”, señaló la conductora de televisión.

En respuesta a los ataques en redes sociales, Magaly Medina pidió que, en lugar de defenderlo, exijan al exdeportista cumplir también con las responsabilidades hacia su hija, haciendo referencia a la controversia que enfrenta Farfán por la manutención de su hija con Darinka Ramírez.

“Espero que ahora Gerardo y toda La Manada, después de escuchar a Darinka Ramírez y su pedido hacia Farfán, también todos los días le digan: ‘Farfán, págale a tu hija. Farfán, dale lo que tu hija se merece’”, comentó tajantemente.