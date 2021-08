Magaly Medina utilizó las cámaras de su programa para referirse a las recientes declaraciones del actor Alfredo Adame en el programa “Amor y Fuego”, donde calificó de “tipeja, ex presidiaria, alcohólica y drogadicta” a la conductora peruana.

En los primeros minutos de “Magaly TV: La Firme”, la presentadora nacional señaló que no tiene intenciones de demandar a la personalidad mexicana, pese a difamación.

“Acá no hacemos ese tipo de periodismo de espectáculos... acá cuando se habla de algo, se habla con pruebas, de lo contrario eso sería motivo de una demanda y que se ganaría de un dos por tres”, señaló Medina.

Magaly retó al actor de telenovelas de difundir las pruebas que dice tener sobre sus supuestos vicios con la droga y el alcohol.

“Anda pruébame eso, en qué hueco me has visto a mí y muriéndome d borracha. En qué hueco alguien me ha visto drogándome... Hay mucha leyenda negra que a veces gente como este tipejo recoge”, sentenció.

