Magaly Medina le respondió a Gisela Valcárcel luego que ‘La Señito’ se burló del pasado de la conductora de ATV en prisión.

En su discurso, Medina indicó que no se avergüenza de haber estado en la cárcel. La conductora de “Magaly TV: La Firme” señaló que su pasado no es motivo de burla y que Gisela no debió “encarcelar” a su co-conductor Aldo Díaz (’Apoteósico’) en la última edición de “El gran show”.

“Lo que hicieron no es broma, eso hay que interpretarlo tal cual y que ella no nos haga creer lo contrario. Eso fue una burla de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión... Ella cree que ese episodio de mi vida es vergonzoso y no lo es. Ese episodio de la cárcel sí fue penoso, porque sí fueron los peores días de mi vida televisiva”, sentenció Medina.

Magaly dijo sentirse agradecida con el público que la respaldó mientras ella estuvo en prisión y señaló que Gisela no recibiría el mismo apoyo del “pueblo peruano” en caso ella fuera a la cárcel.

“Lo que sí me dio la cárcel es saber exactamente la medida del cariño del público, porque lo que sí fue apoteósico, no es su locutor en off, sino el apoyo de la gente mientras yo estuve en la cárcel... Si Gisela, por alguna razón, vas a prisión, eso no pasaría, porque tú deberías ir a prisión por todas las bobadas que hablas en todos tus programas”, concluyó.