Este martes 30 de mayo estaba programada la lectura de sentencia por la demanda de difamación interpuesta por Jefferson Farfán contra Magaly Medina; sin embargo, esto no se dará luego que la jueza a cargo de su caso fue removida en las últimas horas. Al respecto, el exfutbolista acusó a la presentadora de “ejercer poder”.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos se refirió al tema y respondió al nuevo comunicado de la ‘Foquita’, quien aseguró que seguirá con su proceso hasta las últimas instancias.

“Me veo en la necesidad de hacer con total indignación la correspondiente denuncia pública ante tan burda y notoria maniobra dilatoria que atenta contra la correcta administración de la Justicia, sin el más mínimo reparo, porque no es una mera casualidad el exclusivo cambio de las dos juezas que veían los procesos interpuestos contra Magaly Medina. Me pregunto, ¿tanto es el poder de Magaly Medina?”, señaló Farfán en su comunicado.

Comunicado de Jefferson Farfán

Comunicado de Jefferson Farfán

Por su parte, Magaly Medina se defendió aclarando que no tiene injerencia en el Poder Judicial, por lo que no habría tenido nada que ver en el cambio de la jueza que ve su caso. Eso sí, cuestionó que el exfutbolista haya conversado personalmente con la nueva jueza en la Junta Nacional de Justicia.

“Para empezar, no tengo injerencia en el Poder Judicial y, al igual que él, soy mediática. Y cada vez que él hace uno de estos comunicados, todos los diarios y programas lo rebotan. Entonces, acá no hay que yo no estoy ejerciendo ningún tipo de poder que no tengo, no estoy utilizado mi pantalla para ejercer presión”, precisó Medina.

“Como él, que ha ido a visitar a la nueva jueza para decirle que dicte sentencia. ¿Quién es él para decirle a una autoridad del Poder Judicial lo que tiene que hacer? En todos los años, nunca he ido a la oficina de un juez ni he solicitado una audiencia privada”, agregó.

Nuevo enfrentamiento entre Melissa Klug y Jefferson Farfán