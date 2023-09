La presentadora de televisión Magaly Medina le respondió al conductor Aldo Miyashiro, quien pidió a la Urraca y Fiorella Retiz que se retracten de las acusaciones de amenazas que recibió.

En ese sentido, la comunicadora recordó que su programa hizo el ampay, sin embargo, fue la modelo Fiorella Retiz la que acusó al presentador por los supuestos amedrantamientos en su contra.

“Él dice que piensa enjuiciarnos, al programa, a mí y a Fiorella Retiz. Si es que en el plazo de una semana, no nos rectificamos de lo que hemos aseverado en este programa, porque le hemos atribuido a él una conducta criminal-delincuencial”, relató la conductora de Magaly TV la Firme.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Aldo Miyashiro?

Luego de eso, la presentadora de televisión afirmó que ella no lanzó las acusaciones en contra de Miyashiro, sino que fue un acto hecho por Fiorella Retiz ante el miedo que sentía por las supuestas amenazas que recibió. Dijo además que no pediría perdón por ayudar a personas que no tienen los medios para difundir sus denuncias.

“¿Yo le he atribuido a él (Aldo Miyashiro) una conducta criminal? [...] Hay que ver bien pues, a mí no me amenaces”, agregó Medina.

“Debería revisar el programa. [...] Hemos sentado a muchas mujeres en busca de justicia, muchas mujeres que quieren buscar liberarse de sus verdugos, que quieren hablar de sus golpeadores, que quieren hablar [...] , por que no han encontrado en otro lugar, un sitio donde se hace eco de esas denuncias”, explicó la Urraca dirigiéndose al actor.

¿Qué piensa Magaly Medina sobre el abogado de Aldo Miyashiro?

Aldo Miyashiro anunció que tomaría medidas legales en contra de Magaly Medina y Fiorella Retiz en caso no se rectifiquen, para ello comentó que tiene la asesoría legal del abogado Humberto Abanto, quien representó en el pasado a Nicola Porcella en sus demandas contra Magaly Medina.

“A mí no me vengas a decir que ‘porque ya me contraté al abogado Abanto’, un abogado que trabaja con Nicola Porcella, que hace tiempo está que ‘dale que dale’, [...] que parece que no duermen soñando que me tienen que mandar a la cárcel. Es una obsesión que tienen”, dijo la Urraca indignada.

“A mí no me vas a venir a amenazar, Aldo Miyashiro. Por hacer mi programa y por hacerlo en el estilo que lo hacemos [...], yo puedo opinar sobre tus actos públicos”, comentó después.