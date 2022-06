Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para responderle a Jessica Newton, quien no quiso declarar para el programa “Magaly TV: La Firme” tras la coronación de Alessia Rovegno como la nueva Miss Perú 2022.

“Hoy nos encontramos con mi examiga Jessica Newton y nos hizo un desplante, pero bueno, mis reporteros no tienen la culpa de nada porque acá yo soy dueña de mis opiniones y las firmo”, dijo Medina al inicio de su espacio en ATV.

Medina vio las imágenes del preciso instante en que la organizadora del Miss Perú no quiso hablar para un reportero de “Magaly TV: La Firme”. Según se pudo observar, Newton dejó claro que no iba hablar, pero antes se aseguró de enviar un beso volado a la conductora de ATV: “Por primera vez no. Ninguna cosa que quiera decir. De mi parte mándale un beso”.

Ante el gesto de Jessica, la conductora de espectáculos no se quedó callada y respondió a su fiel estilo: “De mejores sitios nos han botado, pero ella fue más miss que sus candidatas. Lo que a mí me ha emocionado no es que Alessia Rovegno haya ganado, sino el saludo de la ‘master daster’ de las reinas”.

“Ella dice ‘mándale un beso’ y ayer hemos destrozado su concurso y a su reina. Ella muy educada, pero por dentro debe desearme todos los males del mundo, pero para las cámaras es ‘mándale u beso’. Yo no puedo ser hipócrita, no puedo mandarte un beso y apuñalar a la vez. Yo no soy Judas”, sentenció.

