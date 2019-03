Magaly Medina y su mea culpa luego de ser suspendida un día por su canal, ATV | VIDEO

Magaly Medina Vela, conductora del programa "Magaly TV. La firme", expresó disculpas públicas el viernes luego de cumplir un día de suspensión por parte del canal que la acoge, ATV.

Como se recuerda, a mitad de semana ATV tomó la decisión de suspender tanto a Medina Vela como a Milagros Leiva Gálvez (conductora del noticiero matutino) por discutir ante cámaras sus posiciones en torno al caso de Melissa Loza.

Medina Vela cuestionó primero a Leiva Gálvez por supuestamente tomar posición a favor de la ex integrante del reality "Esto es guerra". Al día siguiente, la segunda le respondió con dureza usando varios minutos del noticiero a su cargo.

Luego de esto, ATV suspendió un día en sus labores a cada conductora. Sobre esto, la polémica pelirroja admitió que no estuvo bien ventilar diferencias ante cámaras.

"Quiero pedir disculpas al público que nos siguen noche a noche porque ayer no aparecimos. Acá hubo una sanción disciplinaria y (los directivos) tienen razón porque ellos me dan su pantalla para divertir a los televidentes y no para lavar los trapos sucios, porque esos se deben lavar en casa", inició el viernes.

Por último, Magaly Medina dijo esperar que una situación como esta no se repita a futuro.

"Lamento mucho que esto haya pasado. Me disculpo con los directivos del canal por haberme excedido con mi lengua viperina. Esperemos que esto no vuelva a pasar", concluyó.

DE VUELTA EN ATV

Como se recuerda, Magaly Medina retornó a "su casa" ATV luego de haber dejado abruptamente Latina días antes del inicio del mundial Rusia 2018.

El viernes fue Pámela Vértiz quien reemplazó a Milagros Leiva en la conducción del noticiero matutino de ATV.