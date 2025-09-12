Magaly Medina no tuvo reparos en hablar de la reciente renuncia de Nathaly Julca, reportera del programa y reconocida voz en off de los informes de “Magaly TV, la firme”. Según dijo Julca, se retiró del programa porque era un “ambiente no saludable” y la popular ‘Urraca’ no tuvo problemas en responder.

En una reciente entrevista con Infobae, Medina restó importancia a la renuncia de su reportera, precisando que es un trabajador más que pasó por las filas de su programa, descartando así una presunta crisis en su equipo de trabajo.

“Yo no le doy importancia. Mira, en los muchísimos años que lleva Magaly TV, como Magaly TV La Firme, han pasado muchísimos reporteros, editores, camarógrafos, por mi programa. No se me está yendo el productor, no está renunciando el productor, está renunciando una reportera más. ¿Por qué lo hace?, sus motivos tendrán”, dijo Medina.

Periodista lanza polémico mensaje al inicio de su programa. (Fuente: ATV)

“En el programa nadie es imprescindible. El programa se llama Magaly TV La Firme, desde un inicio. Discúlpame la falta de modestia, pero la única imprescindible en ese programa soy yo. Los demás forman parte de mi equipo que me apoya a sacar el programa, que ha sido como una escuelita. Muchos, muchos reporteros han entrado y han salido. El programa va a seguir funcionando. No es un ancla, no es alguien que se haya ido y digamos: ‘¡Wow! ¿Ahora qué hacemos?’”, añadió la presentadora de espectáculos.

Sobre las especulaciones en torno a un ambiente hostil en su programa, Magaly Medina resaltó que su labor incluye enfrentarse a situaciones que, según su perspectiva, forman parte de la profesión.

“Si tú te metes en una selva que es la televisión, seas hombre o seas mujer, tienes que aprender a lidiar con todo eso... Tienes que aprender a defenderte en este mundo, hombres y mujeres”, dijo.

“Los problemas que los reporteros puedan tener entre ellos de la puerta del canal hacia afuera, eso es problema de ellos, tienen que resolverlo entre ellos. Lamentablemente, ahora que casi todos los periodistas quieren hacer redes sociales, entonces comienzan las competencias que no saben manejar fuera de su trabajo como reporteros. Entonces, comienzan a competir, no saben competir, se pican entre ellos”, agregó la presentadora.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que las puertas de su programa están abiertas para todas aquellas personas que no están cómodas puedan retirarse. Además, resaltó que prefiere enfocarse en sus proyectos personajes antes de estar resolviendo “pleitos de mocosos”.