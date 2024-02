La conductora de televisión Magaly Medina minimizó las acusaciones de boicot televisivo hechas por Giuliana Rengifo, quien aseguró haber sido censurada de ATV por pedido la presentadora de “Magaly TV, la Firme”.

Por ello, mediante una entrevista publicada en el diario Trome, Medina se mostró indiferente a lo que Rengifo aseveró en su contra.

“Ahorita el tema en el que todos están interesados es Christian Domínguez - Pamela Franco y Christian Cueva- Pamela López , los demás que hagan cola”, indicó Medina entre risas.

Según Giuliana Rengifo, Magaly Medina habría boicoteado la presentación que ella realizaría del tema Bibebu, que grabó con Handa, en el programa “Punto de vista”, de ATV. La artista indicó que la producción del show le dijo que por temas de horarios en su programación, su intervención musical fue descartada.

“Le dice que podían salir ellos sin mí y después dijeron que no, porque quién iba hacer mi voz. Entonces al final dijeron que no va para evitar problemas con Magaly. Las palabras fueron simples, que por Magaly no va”, relató en Todo se prende.