Yahaira Plasencia se encontraba en la cabina de una conocida radio peruana cuando vio las cámaras del programa de Magaly Medina y optó por ignorarlo, además de no querer salir del lugar. Como era de esperarse, la conductora de espectáculos la criticó duramente y calificó el comportamiento de la salsera como inapropiado.

La popular ‘urraca’ usó algunos minutos de su programa para emitir la nota en el que se ve a la expareja de Jefferson Farfán llegar a las entrevistas que tenía programada. Pero, en cuanto vio las cámaras de “Magaly TV: la firme” canceló toda su agenda del día.

Magaly Medina mostró su enojo con Yahaira Plasencia

Tras la actitud de Yahaira Plasencia, Magaly Medina tuvo palabras muy duras contra la salsera y señaló que a la salsera no le interesa dejar a su público plantado con tal de no responderle a su programa.

“Resulta que se puso en tono de diva. ¿A estas alturas? Se ve feo haciendo esos berrinches. No quiso entrar a la cabina al ver un micro de mi programa. Le interesó tres rábanos dejar a su público plantado que lo estaba esperando. Eso no lo hace nadie”, expresó.

“¿Un micrófono que te va a hacer Yahaira Plasencia? No te causa alergia, no tenemos garrapatas ni pulgas, no trasmitimos parásitos ni bacterias. Entonces, ¿cuál es el problema? Un poquito más de correa”, indicó.

Magaly Medina no se cayó nada y reveló la verdadera razón por la que la salsera no quería declararle a su programa es porque “la iban a destrozar”.

“Dice que dijo: ‘Ay, ellos me van a destrozar por lo de Sergio George’. Tu carrera ya está destrozada, no necesitamos colaborar más”, dijo la presentadora de televisión.