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La conductora se pronunció ante los rumores de un 'ampay' que revelaría una posible infidelidad de Christian Domínguez | Foto: Instagram / Magaly TV (Captura) / Composición EC
La conductora se pronunció ante los rumores de un 'ampay' que revelaría una posible infidelidad de Christian Domínguez | Foto: Instagram / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La conductora de televisión Magaly Medina negó tener imágenes comprometedoras de Christian Domínguez que pondrían en riesgo su reciente matrimonio civil con Karla Tarazona, tal como dejó entrever el ‘influencer’ peruano John Cano en su programa de ‘streaming’.

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