La conductora de televisión Magaly Medina negó tener imágenes comprometedoras de Christian Domínguez que pondrían en riesgo su reciente matrimonio civil con Karla Tarazona, tal como dejó entrever el ‘influencer’ peruano John Cano en su programa de ‘streaming’.

Y es que, durante la tarde, el presentador había sostenido que Medina “le va a dar el pastel que Karla estaba esperando”, en referencia a un supuesto informe de su programa que “encendería la pradera”, sin brindar detalles sobre la revelación.

@showpeoficial_ ¡Magaly TV pondría el pastel en la boda de Karla! La boda de Karla y Christian ya parece tener de todo: vestido, traje, invitados… y ahora hasta un pastel con sello de polémica. Ahora dicen que Magaly TV podría poner el pastel en la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Esta boda todavía no empieza y ya tiene más capítulos que novela. 👀🎂 #KarlaTarazona #ChristianDominguez #MagalyTV #BodaChollywood #FarandulaPeruana #Chollywood #EspectaculosPeru #ShowPE #ChismePeruano ♬ sonido original - Showpe

Sin embargo, ya por la noche, durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, Medina desmintió tener un ‘ampay’ del artista y, menos aún, haber dispuesto emitirlo el mismo día en que este contrajera matrimonio.

“Qué irresponsables. Yo no sé cómo pueden dejar entrever que nosotros vamos a tener un ampay. Cuando yo tengo uno, yo lo digo. Pueden llamarnos acá y preguntarnos”, dijo Magaly, indignada, mientras mostraba algunos titulares de medios locales.

Luego de ello, dirigió su mensaje al panelista del podcast donde se difundieron los rumores. “¿Quién lo facultó (a John Cano) a ser el vocero de mi programa?”, comentó para luego remarcar: “¿Por qué se toman atribuciones que yo no les he dado? La única vocera del programa soy yo”.

Si bien la comunicadora no presentó un informe sobre alguna infidelidad o acto polémico del artista, quien se casó por la vía civil este 2 de junio en San Borja, sí mostró imágenes inéditas de la recepción del enlace, que se realizó en un club campestre de Huaral.

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