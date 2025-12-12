Hace algunos días María Pia Copello presentó un nuevo canal de YouTube con la inclusión de diversas personalidades, entre ellas, Paolo Guerrero, hecho que provocó diversos comentarios al respecto. Magaly Medina fue una de las más contundentes al hablar del debut del futbolista en el estreaming.

Según dijo la presentadora de espectáculos, el jugador de Alianza Lima no tendría las condiciones para triunfar en el streaming, ya que no cuenta con el don de la comunicación, a diferencia de su ‘compadre’ Jefferson Farfán.

Tras presentar un informe en “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina no tuvo reparos en hablar del nuevo canal de YouTube de María Pia Copello y resaltó que Paolo Guerrero no es un personaje que enganche con el público a través de la palabra.

“Personalmente, si a mí me consultas si Paolo Guerrero la va a hacer en streaming con la experiencia que tenemos y con verlo, solo sin pensarlo, te diría que no”, dijo Medina.

Magaly Medina no cree que Paolo Guerrero funcione en el canal de Youtube de María Pía Copello.

“A diferencia de Farfán, Paolo Guerrero no tiene la calle, no tiene la palomillada de Farfán. Él a las justas puede hacer una oración entera y se demora. A las justas puede decir cuatro palabras. Paolo Guerrero no tiene su don de la comunicación”, agregó.

Eso sí, Magaly Medina reconoció que tener a Paolo Guerrero como parte del equipo le da un impulso al nuevo canal de streaming gracias a su imagen. La ‘Urraca’ calificó como un “golpe publicitario” su presencia.

“Es un golpe publicitario tener al compadre, que también ha lanzado hace unas semanas su canal de YouTube. Entonces va a haber una competencia ahí”, resaltó.