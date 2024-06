Mediante sus redes sociales, Magaly Medina anunció que esta noche no saldrá al aire debido a una faringitis que no le permite hablar como de costumbre. La conductora de espectáculos dijo que se ha colocado diversas inyecciones para recuperar su voz, pero ninguna ha hecho efecto, por lo que esta noche no podrá “rajar”.

Según detalló, la voz se le fue después de visitar a su papá en el cementerio, lo que le imposibilitó comunicarse con sus parientes durante todo el almuerzo familiar por el Día del Padre. La figura de ATV aseguró que tiene varios chismes, pero el público tendrá que esperar para escucharlos.

“Tengo que compartir con ustedes una mala noticia, aunque para otros debe ser buenísima. Esta noche no voy a poder salir al aire porque tengo una faringitis que no me permite hablar. Ya me puse todas las inyecciones posibles y he hecho las gárgaras que me han recomendado, pero aún no recupero mi voz a plenitud y esta noche sí que teníamos bastante raje”, comentó en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo volverá a salir al aire?

Magaly Medina confirmó que el martes 18 de junio volverá a las pantallas aunque siga con la voz desgastada y débil. La conductora seguirá las indicaciones del doctor al pie de la letra para ver resultados favorables que le permitan regresar a su set de televisión.

Justamente, la presentadora de televisión se enferma cuando está en medio de un nuevo enfrentamiento con Jessica Newton, quien no se quedó callada y le respondió con todo.

En la última edición de ‘Al sexto día’, la directora del Miss Perú desmintió a la periodista y le recordó cómo es que realmente se conocieron.