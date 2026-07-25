La conductora de televisión Magaly Medina inició sus vacaciones por Fiestas Patrias con un viaje a Europa, luego de afrontar meses tensos por la controversia legal mantenida con el exfutbolista Jefferson Farfán.

En un entrevista con Trome, la presentadora señaló que también se encuentra agotada debido al esfuerzo que realiza de lunes a viernes en su programa de ATV, confirmando que viajará al extranjero para tomarse un descanso.

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“Sí, ya me voy hoy. Estoy agotada de todo lo que hago y necesito tener unos días libres”, declaró Medina sobre la pausa en sus labores.

La presentadora abordó las repercusiones de su labor informativa y la reacción de sus detractores, asegurando que las disputas son una consecuencia habitual del contenido periodístico que realiza.

Respecto al proceso legal con Farfán, por el que el Juzgado determinó 130 horas de servicio comunitario para Medina tras la denuncia por presunta difamación, la comunicadora destacó el respaldo que recibió en redes sociales.

“Felizmente, tengo una comunidad que me brinda el apoyo más increíble que jamás hubiera podido imaginar. En este episodio con Farfán me demostraron que son mi fuerza y mi motor”, afirmó.

Antes de su viaje, Medina cuestionó las recientes publicaciones del exfutbolista en redes sociales y señaló que sus indirectas no tuvieron la repercusión esperada, además de criticar la restricción de comentarios en sus cuentas oficiales.

“Lo cierto es que hoy, como todo este tiempo, le sale al revés, al hombre se le regresa todo. Él ha cerrado sus comentarios de redes sociales, no es capaz de afrontar los comentarios en redes”, manifestó la conductora de “Magaly TV”.

Madrid será la primera parada de la presentadora en su itinerario por Europa, donde buscará descansar en destinos de mar y playa, mientras que el retorno en vivo de su programa está programado para el próximo lunes 3 de agosto.

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