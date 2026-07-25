La conductora se alejó del conflicto que mantiene con Farfán a raíz de su presunto incumplimiento de servicio comunitario | (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial - @magalymedinav)
La conductora se alejó del conflicto que mantiene con Farfán a raíz de su presunto incumplimiento de servicio comunitario | (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial - @magalymedinav)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Magaly Medina inició sus vacaciones por Fiestas Patrias con un viaje a Europa, luego de afrontar meses tensos por la controversia legal mantenida con el exfutbolista Jefferson Farfán.

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