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Magaly Medina opina sobre la vida de soltero de Carlos Alcántara y su nuevo look. (Foto: Composición)
Magaly Medina opina sobre la vida de soltero de Carlos Alcántara y su nuevo look. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El actor Carlos Alcántara conocido popularmente como ‘Cachin’, volvió a ser captado por las cámaras del programa “Magaly TV la firme”, donde se le ve besando a otra mujer tras separarse de Jossie Lindley. Al respecto, Magaly Medina ironizó con los cambios del actor, desde su actitud hasta su aspecto físico.

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