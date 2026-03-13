El actor Carlos Alcántara conocido popularmente como ‘Cachin’, volvió a ser captado por las cámaras del programa “Magaly TV la firme”, donde se le ve besando a otra mujer tras separarse de Jossie Lindley. Al respecto, Magaly Medina ironizó con los cambios del actor, desde su actitud hasta su aspecto físico.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme” se presentó un informe en el que ‘Cachin’, otra vez, fue visto con una mujer en una comprometedora situación, bailando y hasta dándose muestras de afecto como caricias y un beso en la boca.

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Las acciones del actor no pararon desapercibidas por Magaly Medina, quien opinó irónicamente sobre el comportamiento del actor.

Carlos Alcántara disfruta su soltería y urracos lo ampayan nuevamente de rumba.( Foto: Captura de video de "Magaly TV, la firme")

“Creo que muchos hombres, seguramente, casados y aburridos de sus vidas rutinarias, deben estar envidiándole. Está en la crisis de la tercera edad, perdón, de la mediana edad”, comentó Medina entre risas.

Además, la conductora de televisión continuó su comentario hablando sobre la apariencia física del actor, quién antes lucia un look más relajado y deportivo, pero ahora aparece en público totalmente renovado.

“De pronto ha adelgazado, cambió su look, ya no se viste como antes, todo zarrapastroso, que parecía un hippie. Se ha quitado los gorritos, se ha afeitado el pelo. Ahora está calvo con una barba de barbería. Camisita, pantalón de vestir… que iba a andar él así antes”, agregó.

Finalmente, Magaly Medina recordó que el jurado de “Yo Soy” “había desaparecido del mundo social”; sin embargo, tras separarse de su esposa, habría reingresado a la vida pública con una actitud que “llama la atención”.

“Esta debe ser la actitud de muchos hombres que terminan un matrimonio y es como si les hubieran abierto la puerta de una jaula que se mantuvieron varios años”, puntualizó la conductora de espectáculos.