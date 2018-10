Magaly Medina y otros famosos que tuvieron problemas con la justicia

Un día como hoy, hace diez años, Magaly Medina fue sentenciada a cinco meses de prisión efectiva y trasladada al penal de mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica, por el delito de difamación contra el futbolista Paolo Guerrero.

La periodista permaneció casi dos meses y medio privada de su libertad. Abandonó la prisión un 31 de diciembre en medio de una multitud de gente que acudió a su liberación.

El encarcelamiento de Magaly Medina fue uno de los más emblemáticos ocurridos en nuestro país, pero no el único. En las siguientes líneas recordamos otros casos de famosos personajes que terminaron tras las rejas.

Magaly Medina durante su traslado al ex penal Santa Mónica. (Video: YouTube)

NEY GUERRERO

El productor de "Magaly TV" también fue condenado a tres meses de prisión efectiva por el mismo caso que llevó a Magaly Medina a prisión: delito de difamación contra Paolo Guerero. El hombre de televisión abandonó la cárcel en diciembre de 2008.

ABENCIA MEZA

En febrero de 2012, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel impuso para la cantante folclórica Abencia Meza una pena de 30 años de prisión por ser la autora intelectual del crimen de Alicia Delgado. La artista se encuentra actualmente en el penal de Mujeres de Chorrillos

MALÚ COSTA

La actriz María Luisa Costa fue condenada a 8 años de prisión luego que la justicia la encontrara culpable de colaborar con su novio, Juan José Gazzo (a) 'Seven', en la importación y venta de droga.

ANGIE JIBAJA

La modelo fue condena a dos años de prisión efectiva por agredir físicamente a la joven Vanesa La Torre Cutipa el 5 de febrero de 2006. El fallo lo impuso la titular del Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, Flor de María La Rosa, quien encontró responsabilidad en la actriz en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de la modalidad de lesiones.

GIGI TAES

La ex porrista del Sport Boys fue condenada a 15 años de prisión por el delito de narcotráfico, tras haber sido detenida, en el 2013, cuando intentaba trasladar cocaína a Estados Unidos.

CARLOS CACHO

En junio del 2011, fue condenado a dos años de prisión efectiva por manejar su vehículo en estado de ebriedad y atropellar a Humberto Yzarra, el 24 de octubre del 2010, en San Isidro. El estilista estuvo preso en el ex penal San Jorge y apeló la condena. Posteriormente, la Tercera Sala Penal de Lima anuló la condena y dictó su libertad.

MARTHA CHUQUIPIONDO

La bailarina fue sentenciada a cuatro años de prisión efectiva por la jueza María Elena Martínez Gutiérrez, quien la encontró culpable de apoderarse de 250 mil dólares en complicidad con el ex bancario Cromwell Gálvez.

ARNIE HUSSID

El modelo de origen israelí Arnie Hussid fue sentenciado a seis años de prisión por tráfico ilícito de drogas, tras confesar su responsabilidad en el envió de clorhidrato de cocaína en sobres de correos a España e Israel. Tras cumplir su condena fue expulsado del país.

EDU SAETTONE

El ex conductor del programa musical "Jammin" fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por atropellar y causar la muerte de María Coronado, en agosto de 2012. Dos años después, fue declarado reo contumaz debido a que no se presentó a la lectura de sentencia por el atropello y la muerte de Coronado.

En enero del 2018, fue detenido por la justicia y llevado al penal de máxima seguridad Ancón II y tres meses después fue liberado para que cumpla su condena en libertad, así como el pago de una reparación civil de S/304 mil.

En la galería de fotos que acompaña esta nota compartimos imágenes de los casos que se han hecho mención.