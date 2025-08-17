Magaly Medina perdió el juicio que le entabló Jefferson Farfán por el delito de violación a la intimidad agravada, por las imágenes que presentó la conductora de espectáculos del interior del departamento del exfutbolista.
Tras el fallo en su contra, luego de interponer un recurso de nulidad, la presentadora de “Magaly TV, la firme” tendrá que pagar S/300 mil como reparación civil. Esto de acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
LEE: ¿Por qué Luisito Caycho anunció que denunciará a Magaly Medina? “No lo voy a perdonar”
Como se recuerda, en julio del 2024, Medina fue condenada a dos años y ocho meses de prisión efectiva, convertido a 138 jornadas de servicio comunitario y el pago de S/500 mil como reparación civil.
Asimismo, el productor de su programa, Patrick Llamo, también fue condenado a dos años de prisión convertidos a 104 jornadas de servicio comunitario, así como al pago de la reparación civil.
El juicio llegó a segunda instancia y la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima redujo el monto por reparación civil a S/300 mil y ratificó el fallo. Ante esto, Magaly Medina y su productor interpusieron un recurso de nulidad en noviembre del 2024.
MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina no emitirá su programa en vivo por Fiestas Patrias: ¿Cuándo volverá a la TV?
Tras ello, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema reafirmó el fallo contra Magaly Medina y Patrick Llamo, declarando nulo e inadmisible ese recurso de nulidad.
De esta manera, Magaly Medina y su productor tendrán que pagar S/300 mil a favor de Jefferson Farfán por concepto de reparación civil. Además, tendrán que cumplir con 138 jornadas de servicio comunitario, según decisión judicial.
