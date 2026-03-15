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Magaly Medina confesó que aún no recupera la sensibilidad en parte de su rostro tras su operación. (Foto: Instagram Magaly Medina)
Magaly Medina confesó que aún no recupera la sensibilidad en parte de su rostro tras su operación. (Foto: Instagram Magaly Medina)
Por Redacción EC

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores en redes sociales al confesar que aún no recupera la sensibilidad en parte de su rostro y orejas tras la operación a la que se sometió hace algunas semanas en Argentina. Según dijo, la intervención todavía presenta secuelas.

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