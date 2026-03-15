Magaly Medina sorprendió a sus seguidores en redes sociales al confesar que aún no recupera la sensibilidad en parte de su rostro y orejas tras la operación a la que se sometió hace algunas semanas en Argentina. Según dijo, la intervención todavía presenta secuelas.

A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, la popular conductora de televisión contó algunos detalles de su vida actual tras someterse al lifting facial practicado en Buenos Aires, Argentina.

En el video, Magaly Medina mostró cómo no le quedó ninguna cicatriz tras la intervención quirúrgica; sin embargo, todavía hay zonas de su rostro que no tienen la sensibilidad que debería.

“No siento mucho esta parte, la tengo un poco sin sensación, igual las orejas. Recién voy recuperando sensibilidad… El proceso es largo y todavía estoy recuperando la sensibilidad en ciertas partes”, dijo Medina, mostrando ante su cámara el área afectada.

Asimismo, Magaly Medina aseguró que no tenía pensado hablar de su operación; no obstante, decidió tocar el tema porque le han preguntado mucho en redes sociales por las posibles secuelas de la intervención.

“Yo realmente no pensaba hablar de esto. Pensé que era un tema que a nadie le iba a interesar. Sin embargo, me han estado preguntando: ‘Magaly, ¿dónde están las cicatrices de tu operación?’”, precisó.

La conductora de televisión cerró su intervención aclarando que su operación no es un canje y que le costó convencer al cirujano para que la opere y pueda ofrecer una entrevista, ya que a el galeno no le interesa hacerse promoción.

Magaly Medina confesó que aún no recupera la sensibilidad en parte de su rostro tras su operación. (Foto: Instagram Magaly Medina)

“Fui a Buenos Aires a entrevistar a mi doctor, al que me operó, que no ha sido canje. Le ha costado a mi productora del pódcast y a mí convencer a este doctor de que salga frente a cámaras porque no le interesa hacerse promoción”, aclaró.