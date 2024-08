La conductora de televisión Magaly Medina ha expresado su descontento con ATV, canal que alberga su programa de espectáculos, por el supuesto desinterés en mejorar la programación que precede a su show televisivo, hecho que la perjudicaría en el nivel de audiencia recolectada.

En ese sentido, la comunicadora apuntó sus críticas hacia el programa que conduce Andrea Llosa, confesando que pidió sea retirado de ATV por la supuesta baja audiencia que generaría, así lo reveló en una entrevista con su hermana Mariela, en el podcast que presenta en YouTube.

Medina contó que el programa de Andrea Llosa no tiene la suficiente audiencia, por lo que no tiene un “buen colchón” de espectadores para su programa. “[...] Siempre ando reclamando al canal que cambien ese programa, que ya mejoren”, dijo la conductora.

Luego complementó: “Les he dado ideas hasta de cómo mejorar algún programa para que me sirva de mejor colchón, pero les entra por acá y les sale por acá”.

Magaly Medina frustrada por bajo rating de ATV





Magaly reveló haber tenido problemas emocionales y frustración por el bajo rating del canal. “Me frustra a tal punto que a veces ya de tanta cólera que tengo ya me dan ganas de llorar, y en estos días pasados he tenido muchísimas ganas de llorar”, mencionó con evidente frustración.

Tras ello, agregó: “[...] He estado a punto de que las lágrimas me salten de los ojos solo de ver la indiferencia con la que mi canal no quiere ponerse a competir como debe de ser”.

De otro lado, Medina señaló que siente mucha responsabilidad por liderar las crifras de rating, hecho que le ha generado ansiedad. “[...] Creo que soy la única que se carga el peso del rating y de la competencia a mis hombros”, contó.