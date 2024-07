Tras darse a conocer que Magaly Medina fue hallada culpable del delito de violación de la intimidad contra Jefferson Farfán, a la presentadora de espectáculos se le impuso una reparación civil de medio millón de soles a favor del exfutbolista. Ahora, la popular ‘Urraca’ no tomó nada bien la noticia y así lo hizo saber en reciente edición de su programa.

En la emisión del 1 de julio de “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos se mostró sorprendida por la gran suma interpuesta por el Poder Judicial luego que la halló culpable del delito de violación de la intimidad contra Jefferson Farfán.

En comunicación con el abogado Iván Paredes, la conductora de espectáculos se refirió a las medidas interpuestas contra Medina y las calificó de “excesivas e inauditas”.

“Por otros delitos más grandes, a nadie se le ha impuesto semejante monto. Es inaudito. A un menor de edad acusado de violación no le dan más que 50 mil soles. Quisiera que los jueces hagan una investigación a ver si alguna vez condenaron a una persona con este tipo de reparación”, señaló el letrado.

Como se recuerda, la ‘Urraca’ perdió en primera instancia la demanda que le entabló el exfutbolista por el delito contra la libertad: violación a la intimidad agravada. En donde se le impuso dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad que fue convertida a 138 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y una reparación civil de 500 mil soles.

En comunicación con Infobae, Magaly Medina también habló sobre la sentencia en su contra y aseguró que es “una violación a los derechos como periodistas” y “a la libertad de prensa y expresión”.

“Mi abogado y yo consideramos que esto es una violación a los derechos como periodista, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Él (por Jefferson) considera que se ha violado su intimidad por estar en la terraza luciéndose con una novia que decía que no era su novia, por Yahaira. Me parece que es atentatorio contra los derechos fundamentales de los periodistas. Me parece terrible, me parece bien ligera esta sentencia”, contó al citado medio.

