Flor de Huaraz y su nueva pareja, el venezolano Junior Marcano, visitaron el set de “Magaly TV: La Firme” para una entrevista. La conversación entre los artistas y Magaly Medina comenzó bien hasta que la conductora de espectáculos puso en evidencia una denuncia por extorsión contra el músico de 26 años.

“Tengo una denuncia de enero del 2018, donde la policía da cuenta de la detención de una banda ‘Los paisas de la extorsión’”, leyó Magaly frente a Flor de Huaraz.

Al poner en evidencia la existencia de esta denuncia, el joven músico se defendió: “Cuando llegué en el 2017, yo pasé un momento muy feo en el Perú. Yo sufrí una estafa cuando me fui a trabajar a una casa... lo que nosotros queremos es trabajar”.

“No sé por qué no dices toda la historia completa”, le cuestionó el muchacho a Magaly Medina.

La conductora no se quedó callada y señaló que él no era importante. Sin embargo Junior Marcano le respondió a Magaly y se vivió una tensa discusión: “Acá todos somos importantes, no me vas a faltar el respeto”.

Finalmente, el joven decidió levantarse de su asiento y decidió retirarse del set en pleno programa en vivo: “No tengo paciencia para soportar chibolos malcriados”, dijo Magaly.

