Magaly Medina decidió pronunciarse y responder a todos aquellos que la criticaron por no haber tenido en la ceremonia en la que renovó sus votos y celebró sus cinco años de matrimonio con Alfredo Zambrano y que se llevó a cabo el fin de semana pasado en Colombia a su familia.

Fiel a su estilo, la popular ‘Urraca’ decidió salir al frente y callar a sus detractores -sobre todo a su examigo Rodrigo González, ‘Peluchín’, quien se ha vuelto el más implacable de sus críticos- que fue quien se percató de la ausencia en el evento de su hijo, de las hijas de su esposo y de sus familiares cercanos.

“Los chicos (de producción de su programa) quieren rajar de mí ¡Rajen! Me encanta recibir las críticas, pero como yo no le consulto las cosas que hago en mi vida ni le pido autorización a nadie, ni le pido prestado a nadie ni le pido limosna a nadie para hacer las cosas que yo quiero hacer, entonces sus comentarios, cualquiera que sea, los obvio”, dijo inicialmente.

“Si me da la gana de festejar cinco años ¡Pues los festejo! Hay gente a la que le molesta, pero qué vamos a hacer que le moleste a la gente. Yo no hago lo que la gente quiere que yo haga, yo hago lo que a mí me nace del forro. Toda la vida lo he hecho y lo seguiré haciendo soy una mujer independiente por eso y mi marido me secunda en mis locuras. Es igual de loco, de cursi, de huachafo que yo”, agregó.

“Porque somos románticos todos en el fondo y finalmente mi historia de amor le gusta mucho a mi público y la felicidad se comparte (...) Mi marido y yo íbamos a ir solos a este viaje, habíamos decidido de ultima hora celebrar nuestros cinco años de casados, porque yo voy por mi tercera boda y él por la segunda (...) La felicidad es efímera, la vida también por eso yo trato de disfrutarla”, manifestó la periodista.

“Los amigos que quisieron unirse, que al final fueron más de los que habíamos pensando, pues se unieron a nuestra celebración, que iba a ser una celebración romántica y de a dos, pero al final, de verdad, nos encantó compartir estos momentos de alegría y relax con la gente que nos quiso acompañar, a quienes agradecemos y queremos”, finalizó.

