A pesar de encontrarse vacacionando al norte de Europa, Magaly Medina planifica su retorno a la televisión, establecido para febrero de 2025, donde promete “seguir alzando su voz” hasta que “todos tiemblen en grado nueve”.

En un reciente video promocional de “Magaly TV, la Firme”, transmitido por ATV, Medina aparece encadenada de las muñecas. Las rompe en cámara y lanza un mensaje contundente: su línea editorial y libertad de expresión no se verán comprometidas.

“Pude haber sido distinta, estar atada a la agenda de los famosos… dejarme llevar por sus trampas, que me controlen, que me callen, pero lo siento...”, declara en el video, difundido en ATV y las redes sociales de Patrick Llamo, productor de su programa, quien también se encuentra de vacaciones.

El promocional continúa con una advertencia: “¡No soy así! Seguiré siendo libre para alzar mi voz, haciendo temblar a todos en grado nueve”. Luego, concluye: “Y después de eso, me escucharás reír, porque se celebra lo que se hace bien. ¡Y esa será mi decisión!”, adelantando su regreso, aunque sin revelar la fecha exacta.

Actualmente, Magaly Medina está vacacionando con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, en Islandia, un país al noroeste de Europa, conocido por sus gélidos parajes. En reemplazo de su programa, ATV proyecta una serie biográfica del mexicano Vicente Fernández.

La respuesta a Jéssica Newton: “No voy a entrar en dimes y diretes”





Desde aquel lejano país, en una entrevista con el diario Trome, la comunicadora evitó referirse a las recientes declaraciones de Jéssica Newton, su examiga, quien aseguró que su amistad terminó debido a una tercera persona, Luciana Olivares. “¡Feliz año!… Estoy de vacaciones y no voy a entrar en dimes y diretes ahorita. En febrero atiendo chismes”, dijo Magaly.

Según Newton, ella le había expresado a Medina que no quería tener cerca a Olivares, pero ella habría contado lo dicho, resultando en una conversación desagradable entre la exreina de belleza y la productora. Newton aclaró que su intención no era generar conflictos, pero consideró que ese momento pudo haberse evitado si Medina hubiera sido más discreta.

¿Qué dijo sobre Rodrigo González “Peluchín”?





A pesar de su hermetismo, la presentadora no evitó pronunciarse sobre el actual conflicto legal que mantiene con su otro examigo, Rodrigo González “Peluchín”, a quien planea demandar por difamación, tras involucrarla en el Caso Chibolín.

“Lo que pasa es que lo estoy evaluando, si no he tomado una decisión es debido al cariño que alguna vez le tuve, pero no he descartado la demanda”, añadió, comentando que pese al afecto que mantuvo, ha decidido alejarse del problema. Sin embargo, aclaró que “tiene una demanda preparada para él” y que “está lista para mandarse”, según contó a Infobae.