Magaly Medina protagoniza tenso momento durante evento en Cajamarca. (Foto: Instagram - @magalymedinav / Captura de video TikTok - @fredy.arroyo)
Magaly Medina protagoniza tenso momento durante evento en Cajamarca. (Foto: Instagram - @magalymedinav / Captura de video TikTok - @fredy.arroyo)
Por Redacción EC

Magaly Medina terminó muy fastidiada al salir de un evento taurino en Chota, Cajamarca, donde llegó con su esposo para participar de las celebraciones de la feria de San Juan Bautista 2026. Pese a que aparentaba ser una visita festiva, terminó siendo un momento incómodo para la conductora de espectáculos.

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