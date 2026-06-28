Magaly Medina terminó muy fastidiada al salir de un evento taurino en Chota, Cajamarca, donde llegó con su esposo para participar de las celebraciones de la feria de San Juan Bautista 2026. Pese a que aparentaba ser una visita festiva, terminó siendo un momento incómodo para la conductora de espectáculos.

A través de un video publicado en el portal Instarándula, se puede ver el momento en el que la conductora de “Magaly TV, la firme” se percata que tiene parte de su blusa y el cabello húmedos, hecho que llamó la atención de todos a la salida del evento.

“¡Ay, me vaciaron algo!”, se le oye decir a Magaly Medina en un primer momento. Segundos después, la conductora de espectáculos habría notado lo que le cayó encima: “Alguien me vació cerveza”.

Este lamentable incidente ocurrió mientras Magaly Medina se retiraba del lugar escoltada por seguridad privada. Su notable gesto de incomodidad marcó su recorrido posterior, ya que era inevitable que se mostrara frustrada por lo sucedido.

Cabe señalar que, antes de sufrir el lamentable incidente, Magaly Medina conversó con medios de la zona de Cajamarca y resaltó que no era su primera visita a la ciudad y que tenía planes de aprovechar su reciente viaje para hacer turismo; sin embargo, no llegó a darse del todo.

CONOCE MÁS: Milett Figueroa corona por error a la candidata equivocada en el Miss Morropón y recibe críticas en redes

“Me encanta Cajamarca. Es la segunda vez que vengo. La vez pasada vine para ver a Andrés (Roca Rey), hace como diez años, creo. También estuve dos veces en Cajabamba. Me quedo hasta el lunes y espero hacer un poco de turismo”, recordó Magaly Medina.

Magaly Medina protagoniza tenso momento durante evento en Cajamarca. (Foto: Captura de video TikTok - @noticiasvisioncajamarca)

Por otro lado, Magaly Medina continúa en el ojo de la tormenta tras sus constantes intercambios públicos con Jefferson Farfán, quien sigue deslizando la posibilidad de que la ‘Urraca’ habría incumplido la orden de servicio comunitario de parte del juez. Hasta el momento, Medina no ha negado nada directamente, mientras que la ‘Foquita’ se mantiene firme en su posición.