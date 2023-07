La conductora de televisión Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al expresar su deseo de obtener el grado académico de bachiller en Periodismo, eso con el fin de detener las críticas que recibe por no haber culminado la carrera.

“Me dan ganas terminar mi carrera y ser bachiller, para que después no estén diciendo que no terminé la universidad”, comentó la comunicadora luego de que anunció una pauta publicitaria de un instituto de educación superior.

En ese sentido, la Urraca destacó su amplia trayectoria como empresaria de televisión dedicada al espectáculo. “No, pero sé más que los que terminaron”, añadió el 24 de julio en su programa Magaly TV, la Firme.

¿Por qué Magaly Medina no pudo culminar su profesión?

La presentadora de TV estudió en la Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM), sin embargo, a los 2 años y medio tuvo que abandonar sus estudios debido al nacimiento de su hijo Gianmarco Mendoza Medina.

En una entrevista con Verónica Linares, la comunicadora comentó que tenía intenciones de estudiar en la Complutense de Madrid, pero al final, decidió permanecer en la UJBM

“Yo vine acá (Lima) para preparar mis papeles para la Complutense de Madrid (...). Lo único en lo que fallé fue que en el transcurso decidí postular a la Bausate y Meza para conocer cómo era un examen. Me acostumbré y le dije (a su padre): ‘Te prometo que termino acá y me voy a la Complutense’. Mentira, porque me embaracé y nunca me fui. Los planes cambiaron, pero me hubiera encantado”, dijo.