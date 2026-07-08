La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que diversas figuras del espectáculo respaldaran públicamente al exfutbolista tras la difusión de un reportaje en YouTube que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora. En respuesta, la periodista afirmó que este tipo de situaciones forman parte de su trayectoria y defendió la forma en que viene cumpliendo la sanción.

En declaraciones a Infobae, Medina se refirió a las reacciones de Alejandra Baigorria, Said Palao, Nicola Porcella y Mario Irivarren, quienes expresaron comentarios favorables al contenido difundido por Jefferson Farfán.

“Siempre sucede eso. Siempre se juntan todos y hacen grupo de fuerza. No se dan cuenta que incluso en desventaja, porque yo me defiendo sola, soy más” , manifestó.

La controversia se originó luego de que Jefferson Farfán publicara el lunes 6 de julio un video en su canal de YouTube en el que presenta imágenes y registros con los que busca cuestionar la forma en que Magaly Medina habría cumplido el trabajo comunitario ordenado por el Poder Judicial. El reportaje sostiene que existirían presuntas inconsistencias entre la documentación presentada por la periodista y lo registrado por el equipo del exfutbolista.

Frente a estas acusaciones, Medina rechazó el contenido del informe y defendió la documentación presentada ante las autoridades competentes.

“ Farfán tendría que volver a nacer para llegarle a los talones de alguno de mis investigadores. Yo le he ofrecido públicamente explicarle cómo se hace. Lo que pasa que los periodistas verificamos información antes de lanzar un reportaje. Su video es difamante y mentiroso hecho por novatos que él manda ”, declaró.

La conductora explicó que parte del material difundido por el equipo de Farfán fue grabado en los exteriores de la parroquia donde realiza el servicio comunitario, con el propósito de registrarla efectuando labores de limpieza.

“ Estuvieron buscando en los jardines de la parroquia tratando de encontrarme barriendo o limpiando los baños, lo que además no tiene nada de malo. Yo lo hago en mi casa porque me gusta una casa limpia y olorosa”, señaló.

Asimismo, sostuvo que no tiene la obligación de informar públicamente sobre la manera en que cumple la sanción impuesta.

“ No me da la gana de darle cuentas a Farfán como hago mi servicio comunitario. Las personas encargadas lo saben, lo han comprobado además. No todo lo que hago lo posteo en redes porque soy respetuosa de aquellas condiciones que se me piden en los lugares que voy”, afirmó, al indicar que el cumplimiento de sus labores ha sido verificado por el INPE y la parroquia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO