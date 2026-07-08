Magaly Medina rechaza acusaciones de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram/@magalymedinav)
Magaly Medina rechaza acusaciones de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram/@magalymedinav)
Por Redacción EC

La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que diversas figuras del espectáculo respaldaran públicamente al exfutbolista tras la difusión de un reportaje en YouTube que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora. En respuesta, la periodista afirmó que este tipo de situaciones forman parte de su trayectoria y defendió la forma en que viene cumpliendo la sanción.

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