Magaly Medina reaparece y muestra cómo quedó su rostro tras cirugía: “Ya renovada”

Magaly Medina se sometió a una operación en el rostro y el pasado jueves 8 de enero mostró los resultados. A través de sus redes sociales, la presentadora de espectáculos reapareció y mostró cómo quedó tras la intervención quirúrgica.

En las primeras imágenes que compartió Medina se le puede ver con el rostro tenso y un poco hinchado, producto del retoque estético al que se sometió.

Fiel a su estilo, Magaly Medina decidió mostrarse sin filtros y reveló detalles de su intervención estética, la misma que se extendió por más de siete horas. Las imágenes no han pasado desapercibidas por sus seguidores.

Magaly Medina se sometió a una operación en el rostro en Argentina. (Foto: Captura de IG)

“1. El doctor marcando mi rostro y cuello antes de ir al quirófano. 2. Es la habitación que me asignaron para pasar la noche luego de la operación. 3. ⁠Transcurridas siete horas y terminada la intervención quirúrgica, me trasladaron a mi cuarto”, escribió en su post de Instagram.

“4. ⁠Al segundo día ya tuve el alta médica y al tercer día sesión de cámara hiperbárica. 5. ⁠Aquí ya renovada luego de revitalizarme en la cámara. 6. Tengo una cuidadora de lujo. Nada menos que Dra. Joana Bernedo”, agregó.

Cabe resaltar que en uno de los videos se puede ver el rostro actual de Magaly Medina, donde aparece con los labios más grandes y la piel tensa.

“El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy. Todavía no me ha quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad”, dice Medina en el video.