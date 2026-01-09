Escuchar
(2 min)
Magaly Medina muestra su rostro tras someterse a cirugía estética en Argentina. (Foto: Captura de video)

Magaly Medina muestra su rostro tras someterse a cirugía estética en Argentina. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Magaly Medina muestra su rostro tras someterse a cirugía estética en Argentina. (Foto: Captura de video)
Magaly Medina muestra su rostro tras someterse a cirugía estética en Argentina. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Magaly Medina se sometió a una operación en el rostro y el pasado jueves 8 de enero mostró los resultados. A través de sus redes sociales, la presentadora de espectáculos reapareció y mostró cómo quedó tras la intervención quirúrgica.

Jota Benz responde a seguidor que le preguntó cuándo se casará con Angie Arizaga
Farándula

Jota Benz responde a seguidor que le preguntó cuándo se casará con Angie Arizaga

Magaly Medina reaparece y muestra cómo quedó su rostro tras cirugía: “Ya renovada”
Farándula

Magaly Medina reaparece y muestra cómo quedó su rostro tras cirugía: “Ya renovada”

Amy Gutiérrez confirma su nueva relación durante vacaciones en Chincha: “Te amo”
Farándula

Amy Gutiérrez confirma su nueva relación durante vacaciones en Chincha: “Te amo”

“Yo soy”: Imitador de Luis Miguel volvió por su revancha y clasificó a la siguiente ronda
Farándula

“Yo soy”: Imitador de Luis Miguel volvió por su revancha y clasificó a la siguiente ronda