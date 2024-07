Furiosa. La presentadora Magaly Medina destinó algunos minutos de su programa en vivo para cuestionar al Ministerio de la Mujer, entidad que la notificó por haber calificado negativamente a la exbailarina Dorita Orbegozo.

Como se recuerda, a finales de junio, la modelo fue protagonista de una pelea callejera en Lima junto a otra mujer, a quien jaloneó por haberse estacionado cerca de su auto, impidiéndole el paso regular.

Ante el hecho, Magaly criticó la reacción que tuvo Dorita, llamándola “pandillerita” y “pirañita”, jergas utilizadas para infractores juveniles, que por lo general viven en las calles a merced e influencia del crimen organizado y común.

“Casi no la reconozco a Dorita, porque en redes se ve como una mujer sexy. Pero, vestida así parece un pandillerito de La Victoria, parecía una cobradora del parqueo”, dijo Medina en su programa el pasado 20 de junio.

De ese modo, el Ministerio de la Mujer del Perú envió una carta notarial hacia la conductora, pidiéndole una rectificación en vivo, ya que aseguraron habría ofendido y maltratado a la figura de televisión.

“Esas afirmaciones van más allá de cuestionar a un personaje público. Ya que refuerzan estereotipos de género que asignan atributos y roles a mujeres”, indicaba el texto.

Tras ello, la misiva complementó: “Expresiones como las señaladas profundizan prejuicios y estigmas sobre la población de un distrito en base a su vestimenta y trabajo”.

La respuesta de Magaly: “No me fastidien”





Magaly Medina leyó la carta notarial del Ministerio de la Mujer y tuvo una determinante reacción, minimizando los argumentos presentados por la entidad, se dirigió al Estado peruano y pidió no ser “fastidiada”.

“No me fastidien, pues”, dijo la Urraca molesta. “Mi trabajo ha sido cuestionar comportamientos deleznables en las figuras públicas, ahora me dicen que no lo puedo hacer y que tengo que enmendar la plana”, sentenció molesta.

Tras ello, la presentadora cuestionó que la entidad la cuestione a ella y no tome acciones contra casos de agresión contra mujeres y niños, tales como la comunidad de infantes awajún que fueron abusados sexualmente en sus escuelas.

Asimismo, mencionó el caso del cantante Diego Cruz, quien fue denunciado por su pareja Alicia Astonitas por haberla presuntamente agredido física y sexualmente, al punto de querer acabar con su vida.

“No me vengan con esta huachafada de carta notarial porque critiqué la actitud violenta de Dorita Orbegozo con otra mujer”, sentenció. “Para esto no sirve el Ministerio de la Mujer, sobretodo porque hemos defendido a la mujer golpeada”.