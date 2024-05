El pasado domingo 12 de mayo se celebró el Día de la Madre en Perú y diversos países de la región, por lo que muchas madres famosas decidieron publicar en sus redes sociales los regalos que recibieron. Una de las que más llamó la atención fue la presentadora de espectáculos Magaly Medina.

Y es que Medina no tuvo reparos en recurrir a sus redes sociales para mostrar el tierno detalle que tuvo su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con ella.

El esposo de Medina le envió un arreglo con tulipanes, demostrando que conoce bien a la conductora de TV, ya que son sus flores favoritas. “Mi esposo me mandó mis flores preferidas, me encantan y él lo sabe”, dice en el video.

“Esposa mía, gracias por ser una esposa y madre excelente. Que pasemos juntos siempre momentos llenos de felicidad. Dios bendiga nuestro matrimonio. Te ama tu esposo”, escribió Zambrano en la tarjeta que acompañaba el regalo.

Magaly recibe regalos por el día de la madre

En la misma línea, Magaly Medina también aprovechó sus redes sociales para saludar a su madre, Doña Jesús Vela, por el Día de la Madre. Con una emotiva publicación, aseguró que su progenitora la impulsó a seguir el camino del éxito.

“Ella me sacaba de la cocina y me mandaba a estudiar. Me repitió hasta el hartazgo que solo estudiando tendría un futuro. No quiso nunca que fuera como ella ‘una ama de casa tradicional’”, escribió en sus redes sociales.

