Magaly Medina continúa su recuperación del coronavirus mientras que emite el programa “Magaly TV: La Firme” desde su casa. El viernes pasado la presentadora anunció que dio positivo a COVID-19, por lo que empezaba a tener cuidados con su producción y con su misma salud.

En la última edición de su programa, ya no se encontró el equipo de producción en su vivienda. “Hoy trataremos de solucionar los problemas logísticos y técnicos para salir al aire yo sola desde mi casa, sin ayuda de producción o camarógrafo”, señaló. “Es un decisión que he tomado en conjunto con el canal, abogados e infectólogos”, añadió en una entrevista al Diario Trome.

Sobre su tratamiento, Medina afirmó que ella y su esposo cumplen un tratamiento de ozono, el cual les ha funcionado bien. “Es como una transfusión de sangre. Mi amiga de infancia es médico intensivista y una capa en ozonoterapia, y ahora está ayudando a los infectados de COVID-19 con este tratamiento que se está haciendo en UCI”, afirmó al citado medio.

Cabe resaltar que Medina señaló ayer que tiene todo el respaldo de su casa televisora para seguir saliendo en vivo. “Qué fácil es ser crítico desde el balcón para quienes nunca se han ensuciado los zapatos, tengo todo el apoyo de mi canal para salir al aire”, tuiteó ayer.

Tengo todo el apoyo de mi canal para salir al aire .Anoche yo decidi no hacerlo porque necesito manejar mejor la parte técnica de la trasmision en vivo que hare desde mi casa y sin ayuda. Es irresponsable mentir tan alegremente como uds lo hacen, por eso carecen de credibilidad . https://t.co/4PF0losdik — Magaly Medina Vela (@magalyperu) July 14, 2020

Del mismo modo, la polémica periodista respondió a sus detractores. Sobre todo a Ricardo Rondón, presentador de “En Boca de Todos”, quien la criticó por exponer a su equipo.

“Que aproveche que no estoy al aire para que suba un poquito su rating y no estén dando pena. No hay un solo día que me hayan ganado desde que empezó el 2020 y eso los debe tener bien ‘arañados’”, concluyó.

