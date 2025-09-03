La noche del 2 de setiembre, Magaly Medina abrió su programa con un mensaje inusual: una disculpa pública. La conductora reconoció que su equipo cometió un error al promocionar un ampay del arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, asegurando que las imágenes correspondían a la modelo Angye Zapata, cuando en realidad no era así.

“ Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían. La persona que aparece en esas imágenes no es ella”, fueron las primeras palabras de la periodista, quien dejó en claro que se trató de una equivocación grave.

Magaly Medina ofreció disculpas directas a la modelo Angye Zapata por haberla mencionado sin motivo. (Foto: Composición)

Visiblemente incómoda, Magaly no dudó en responsabilizar directamente a su producción. “ Un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto a mis reporteros y que supervisan o deberían supervisar el trabajo de ellos. En algunos, guiados por su entusiasmo, se dejan arrastrar y no se dan el trabajo de verificar de quién se trata”, señaló.

Con tono autocrítico, la conductora recordó que en su espacio no hay margen para confundir identidades. “Se supone que en este programa hacemos espectáculos y conocemos de quién es quién en la farándula. Esta equivocación habla de que hay varias cosas que corregir en el equipo ”, admitió.

Magaly también asumió la responsabilidad como directora periodística. “ La que tiene que dar la cara y la que está pasando la vergüenza inmensa por error de otros soy yo, porque soy la cabeza de este programa. A veces me da la sensación de que no puedo estar varias horas alejada de la redacción, porque cuando pasa eso nadie me consulta cosas elementales”, reflexionó.

La periodista explicó que el error la afectó personalmente: “Es un error que lamento porque a mí no me gusta reconocer errores tan estúpidos. Pero así es, cuando se trabaja con seres humanos que a veces creen saberlo todo, pero no lo saben todo”. Además, confirmó que se adoptaron medidas disciplinarias en su equipo para evitar nuevas fallas.

Magaly admite error en imágenes de Ángelo Campos y ofrece disculpas públicas a Angye Zapata. (Foto: Captura/Magaly TV: La Firme)

En medio de su pronunciamiento, envió un mensaje directo a la modelo afectada. “Mil disculpas a Angye Zapata por haberla involucrado en un ampay donde ella no tenía nada que ver” , subrayó, buscando cerrar cualquier especulación alrededor de su nombre.

Finalmente, Magaly aclaró la verdadera situación: el ampay mostraba a Ángelo Campos acompañado de una mujer anónima, fuera del medio artístico. “Él estaba con una chica X, anónima, que entonces pierde todo interés periodístico. No nos interesa lo que haga este jugador porque es soltero y tampoco nos interesa la NN con la que pasó la noche” , comentó antes de cerrar el bloque.