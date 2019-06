Magaly Medina recordó que Aída Martínez dijo que no volvería a "El valor de la verdad" | VIDEO

Luego de que se revelara que la protagonista de “El valor de verdad” de este sábado será Aída Martínez, Magaly Medina, no dudó en mostrar un video de la modelo arequipeña contando su experiencia con el programa.

Al inicio de “Magaly TV: La Firme”, la conductora de televisión recordó a los televidentes cuando ella dijo que no volvería a participar en “El valor de la verdad”.

- ["El valor de la verdad": estas son las preguntas que Aída Martínez responderá en el sillón rojo | VIDEO]



“No volvería a sentarme nunca más […] hablé del tema de mi sexualidad, que tuve que mentir, yo me senté y me dijeron que la pregunta 19 dice que si eres bisexual, y yo dije ‘eso es mentira, yo me declaro heterosexual’ [...] (ellos me respondieron) pero te ha salido en el bolígrafo que eres bisexual, entonces tienes que decir que sí o pierdes la plata”, relató Aída Martínez tiempo atrás en el programa del conductor Carlos Cacho.

Sin embargo, pese a lo señalado, Aída Martínez se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde responderá preguntas sobre George Forsyth, el 'Loco' Vargas y posiblemente sobre Jefferson Farfán.

Aída Martínez tuvo un corto romance con George Forsyth hace unos años. La modelo arequipeña salió al frente para apoyar a Vanessa Terkes en su denuncia por violencia psicológica contra el alcalde de La Victoria.