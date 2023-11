La presentadora de televisión Magaly Medina respondió a las declaraciones que dio Deyvis Orosco, luego de quedar frustrado su papel como madrina de su hijo con Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de su examiga Jessica Newton. Además, contó cómo se sintió cuando le pidieron asumir este rol.

En la reciente edición del programa “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina reveló cómo fue que la pareja le pidió ser parte de su vida al asumir el rol de madrina para su primer hijo.

“A mí me citaron a un restaurante de un hotel, un sábado, para invitarme a un brunch, y ahí ellos, con mucho protocolo, me pidieron ser la madrina de su hijo por nacer, a mí no me lo pidieron ellos, de manera formal”, contó Medina.

“Me sentí como acorralada, yo qué voy a decir, bueno sí, no le puedes decir a un bebé por nacer no, yo prefiero que a mí no me digan, tiene que ser que yo tenga un nexo muy fuerte”, agregó.

¿Qué respondió Cassandra Sánchez?

Ante las declaraciones de Magaly Medina en su programa, Cassandra Sánchez de Lamadrid recurrió a sus redes sociales para aclarar que fue ella quien eligió a la popular ‘Urraca’ como madrina de su hijo.

“El tiempo terminó demostrando que efectivamente había un intruso en nuestra familia y le atribuyo a Dios el hecho de que las cosas se hayan dado como se dieron. Pero la que te eligió como madrina FUI YO. La que te pidió FUI YO. La que hablo con tu esposo para preguntarle como te sentirías y como te daría la noticia, FUI YO, pero supongo que eso no sería noticia o morbo ¿no?”, escribió.

Cassandra Sánchez recurrió a sus redes sociales para aclarar que fue ella quien eligió a Magaly Medina como madrina de su hijo. (Foto: Instagram)

