Magaly Medina se pronunció luego que su esposo, Alfredo Zambrano, enviara una carta notarial a Janet Barboza pidiéndole que se retracte por los comentarios que hizo sobre él en un podcast. Al respecto, la popular ‘Urraca’ mostró su respaldo al notario.

En entrevista con el diario Trome, Magaly Medina calificó de “improvisada” a Janet Barboza y respaldó la decisión de Alfredo Zambrano de mandar una carta notarial a la conductora de “América Hoy”.

“Él es un notario reconocido por su integridad que se encarga de dar fe y no puede permitir que, por fastidiarme a mí, manchen su honor y reputación. Tiene una impecable trayectoria de 26 años como notario y no va a permitir qué improvisadas le adjudiquen delitos que no ha cometido”, explicó Medina.

“Hay personas que en su ignorancia no pueden tolerar que somos un matrimonio feliz y que mi esposo no es un ‘carga carteras’. Su dinero se lo gana decentemente trabajando muchísimo. Es un provinciano emprendedor que se hizo de abajo. Es algo que admiro de él”, añadió.

Magaly Medina está casada con su esposo Alfredo Zambrano.

Por otro lado, Magaly Medina contó que aprovechará las vacaciones de Fiestas Patrias para irse de viaje al lado de su esposo. La travesía iniciará en Arequipa, pero luego se irán a Miami, Estados Unidos.

“Nos vamos a Arequipa primero a la boda de unos amigos que se casan en Acarí y volvemos domingo para embarcarnos a Miami. Tengo mis días de vacaciones como todos los años por estas fechas, regreso el 4 (de agosto) a los programas en vivo”, precisó.